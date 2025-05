Der Betrieb der Regionalbahnlinien RB73 und RB74 zwischen Neustadt/Dosse, Kyritz und Pritzwalk, sowie zwischen Pritzwalk und Meyenburg bleiben bestehen. Sie werden im Landeshaushalt für das Jahr 2025 und 2026 abgesichert sein. Das sagte Hartwig Rolf vom Brandenburger Verkehrsministerium am Donnerstag im Infrastrukturausschuss des Landtages.

Das Land halte demnach am Betrieb auf beiden Linien fest. Wie es danach weitergeht, sei aber unklar. "Ich bitte um Verständnis, dass ich für einzelne Linien keine Ewigkeitsgarantie abgeben kann", so Rolf. Die Frage sei, wie sich der Bund künftig verhalte. "Wenn er erfüllt, was er im Koalitionsvertrag geschrieben hat und seine Verpflichtungen wahrnimmt zu den Regionalisierungsmitteln, dann bin ich frohen Mutes."