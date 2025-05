Das Rüstungsunternehmen Diehl Defence will ab dem Sommer im Spreewerk in Lübben (Dahme-Spreewald) Munitionsbestandteile herstellen. Dabei soll keine einsatzfähige Munition entstehen, sondern einzelne Bauteile und Zünder, die an weiteren Standorten weiterverarbeitet werden. Nach Unternehmensangaben sollen die ersten Produktionslinien im Sommer mit aktuell rund 60 Beschäftigten anlaufen, weitere Linien sollen schrittweise bis 2027 folgen.

Diehl Defence hatte das Spreewerk im Juli 2024 gemeinsam mit der auf Kampfmittelentsorgung spezialisierten Tauber Unternehmensgruppe übernommen. Beide Unternehmen beliefern unter anderem die Bundeswehr. Aktuell befindet sich das Spreewerk im Ausbau. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen rund 150 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

"Das war eine Erleichterung für alle Kollegen hier. Die meisten wollen am Standort bleiben", sagte der Mitarbeiter Karsten Melhorn dem rbb am Montag. Er arbeitete bereits kurz vor der Wende als Elektronikfacharbeiter im Spreewerk, wechselte danach in verschiedene andere Unternehmen und kehrte dann an den Standort zurück.