Die Tarifverhandlungen für die nichtärztlichen Beschäftigten und die Auszubildenden der Klinikums Dahme-Spreewald GmbH werden nach Gewerkschaftsangaben in der kommenden Woche fortgesetzt. Wie Verdi-Verhandlungsführer Ralf Franke am Freitag mitteilte, haben die Arbeitgeber für die zweite Runde am 3. Juni ein Angebot angekündigt.

Verdi verlangt, die Bezahlung der etwa 650 nichtärztlichen Beschäftigten an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst anzugleichen. Konkret werden unter anderem ein Plus von acht Prozent und höhere Schichtzulagen gefordert. Die 145 Auszubildenden sollen 150 Euro mehr im Monat bekommen.



Die Klinikum Dahme-Spreewald GmbH betreibt das Achenbachkrankenhaus in Königs Wusterhausen und die Spreewaldklinik Lübben.



Außerdem teilte Verdi mit, dass am 4. Juni Tarifverhandlungen für die die nichtärztlichen Beschäftigten und Auszubildenden der Sana Kliniken Niederlausitz in Senftenberg und in Lauchhammer beginnen. Verdi verlangt, dass für sie die Konzern-Tarifverträge übernommen, die auch anderen Sana-Kliniken in Brandenburg und Berlin gelten.