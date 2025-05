Frost und weniger Anbauflächen - Erdbeer-Selbstpflücke startet holprig in Brandenburg

Fr. 30.05.25 | 10:05 Uhr

Bild: Picture Alliance/Soeren Stache

Wer auf Brandenburgs Erdbeerfeldern selbst pflücken möchte, sollte sich vorab über die Öffnungszeiten informieren, denn es kann zu kurzfristigen Schließungen kommen. Verschiedene Höfe haben Hotlines geschaltet und informieren auf ihren Internetseiten zum jeweils tagesaktuellen Stand. Auch Spätfröste im Mai haben der Ernte zum Teil zugesetzt - in Potsdam so stark, dass Neumanns Erntegarten noch gar keine Selbstpflücke anbietet. "Wir rechnen erst in frühestens drei Wochen mit der Ernte", sagt Martina Neumann. Die ersten Blüten seien beim Spätfrost Anfang Mai erfroren.

Auf einigen Erdbeerfeldern teils noch keine roten Früchte

Der Berliner Beerengarten schloss am Mittwoch seine Gärten in Oranienburg, Schönfließ, Hoppegarten und Gatow, da keine reifen Früchte vorhanden waren. "Wir können nur so lange öffnen, wie genug reife Früchte vorhanden sind, müssen also eventuell kurzfristig wieder schließen", heißt es auf den Seiten des Unternehmens.

Spätfröste in Brandenburg schaden Erdbeer-Ernte

Der Pomona Gartenbau-Betrieb in Ahrensfelde/Elisenau betreibt einen Whatsapp-Kanal und informiert dort seine Kunden über Sorten, die gerade gedeihen und die tagesaktuellen Öffnungszeiten. Geschäftsführer Reiner Matthes kündigte an, dass er seine Felder besser vor Klimarisiken schützen will. Große Teile seiner Erdbeerernte seien durch den Spätfrost zerstört worden, sagte er laut einer Verbands-Mitteilung. In der Nacht auf den 6. Mai 2025 seien die Temperaturen unerwartet auf bis zu minus 2,5 Grad gesunken.



Matthes hält den Einsatz von Agri-Photovoltaik-Anlagen künftig für sinnvoll, um den Anbau gegen Klimarisiken zu wappnen. Die Solarmodule könnten Erdbeeranlagen künftig wie ein schützendes Dach überdecken.

Erdbeer-Anbau in Brandenburg geht zurück

Auch die BB Brandenburger Obst GmbH empfiehlt ihren Kunden, sich über die Öffnungszeiten zu informieren. In den ersten Tagen könne es immer wieder zu Schließungen kommen, damit die Früchte Zeit zum Nachreifen hätten.



Der Anbau von Erdbeeren geht in Brandenburg nach Einschätzung des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg weiter zurück. Vor allem im Freiland werden weniger Früchte geerntet. In Brandenburg bauen dem Verband zufolge rund 60 gärtnerische Betriebe Erdbeeren an. Sie stünden unter wirtschaftlichem Druck - verursacht durch steigende Kosten für Betriebsmittel, Energie, höhere Löhne sowie gesetzliche Anforderungen im Pflanzenschutz.