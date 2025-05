Pb Berlin Samstag, 31.05.2025 | 10:24 Uhr

Halbe Portion- halber Preis funktioniert nicht, das dürften die meisten Gäste auch einsehen. Der Rest sind aber billige Ausreden. Wenn ein Koch seine Gerichte nicht ein wenig runterskalieren kann, ist da in der Ausbildung was gewaltig schief gelaufen.

Klar, in der filigranen Sterneküche mit Förmchen und Tröpfchen sieht das dann nochmal etwas anders aus, aber bei denen stellt sich dieses Problem ja von vornherein nicht.

Immerhin ist es inzwischen weitgehend zum Standard geworden, dass man sich die Reste einpacken lassen kann. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde man für die entsprechende Frage in den meisten Häusern noch wie ein leicht Verrückter behandelt.