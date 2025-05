Die Zahlen gehören zur sogenannten Versorgungsbedarfsanalyse für Brandenburg [ mgs.brandenburg.de ]. In Auftrag gegeben hat sie das Gesundheitsministerium im Jahr 2023. Durchgeführt haben sie das Iges-Institut und die Agenon-Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Gesundheitswesen. Zusammengefasst in fünf Versorgungsgebiete analysiert der Bericht, wie Gesundheitsversorgung in Brandenburg momentan aussieht und wie sich der Bedarf bis 2030 entwickeln dürfte. Die Daten sollen als Grundlage für die Krankenhaus-Planung dienen – und welche Rolle die Hausarztpraxen dabei spielen.

Die eindrücklichsten Zahlen, die diesen Mittwoch im Gesundheitsausschuss vorgestellt werden, haben mit der Krankenhaus-Planung erst auf den zweiten Blick zu tun: In Cottbus sind 54 Prozent der Hausärzte und Hausärztinnen schon über 60 Jahre alt. In Spree-Neiße, der Prignitz, in Elbe-Elster und Frankfurt (Oder) sind immerhin noch fast die Hälfte der Hausärzte Ü60.

Bei der Versorgungskapazität zeigen sich laut Analyse teilweise große Unterschiede im Flächenland Brandenburg. Beispiel Bettenauslastung: Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat mit 45 Prozent die geringste Auslastung, die höchste hat Brandenburg an der Havel mit einer 74 Prozent. Allerdings: Die Bettenauslastung orientiert sich jeweils an den geplanten, nicht an den real aufgestellten Betten. Fast alle Krankenhäuser im Land haben weniger Betten, als sie maximal betreiben dürften. Die tatsächliche Auslastung dürfte also fast überall höher ausfallen.

Auch über die Patientenströme geben die Daten Auskunft. Wenig überraschend: In Ballungszentren, also etwa in den kreisfreien Städten, bleiben die meisten Krankenhaus-Patienten innerhalb der Stadtgrenze. So bleiben 82 Prozent der Frankfurter in Frankfurt, um im Krankenhaus behandelt zu werden. In Brandenburg an der Havel, Potsdam und Cottbus sind die Raten ähnlich. Anders sieht es in den Landkreisen aus. Drei von fünf Patienten aus Märkisch-Oderland werden in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises behandelt. Schlusslicht in dieser Statistik ist Potsdam-Mittelmark - 88 Prozent der Patienten aus Potsdam-Mittelmark verlassen für eine Krankenhausbehandlung den Landkreis.

Daraus lässt sich allerdings nicht unbedingt ablesen, dass die Krankenhäuser in Potsdam-Mittelmark generell bei Patienten unbeliebt sind. Denn ein Blick auf die Patientenströme zeigt auch, dass 65 Prozent der in Potsdam-Mittelmark behandelten Patienten von außerhalb kommen. Ähnlich hoch sind die Patientenströme von außerhalb in die kreisfreien Städte. In die Uckermark und nach Teltow-Fläming kommen mit jeweils 15 Prozent die wenigsten Krankenhaus-Patienten aus anderen Kreisen zur Behandlung.