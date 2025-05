Landwirtschaftsbetriebe in Brandenburg erhalten Millionenhilfen von der Europäischen Union wegen der Maul- und Klauenseuche (MKS). Die EU habe Entschädigungen in Höhe von insgesamt rund 4,8 Millionen Euro freigegeben, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag mit. Das Geld komme vor allem Schweinehaltungsbetrieben in Brandenburg zugute, aber auch vier Milchviehbetriebe sollen berücksichtigt werden.

Zusätzlich werden die Betriebe durch das Land Brandenburg entschädigt. Dieses stellt allein rund 2,8 Millionen Euro für die Schweinehaltungsbetriebe bereit. Damit sollen Einkommensverluste ausgeglichen werden, die die Betriebe durch den Ausbruch der Seuche erlitten haben.

Im Januar dieses Jahres war bei einer Büffelherde in Hönow im Landkreis Märkisch-Oderland erstmals seit Jahrzehnten wieder MKS in Deutschland festgestellt worden.