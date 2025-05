Die Netzabdeckung mit dem Mobilfunkstandard 5G liegt in Brandenburg mit 95 Prozent der Fläche über dem Bundesdurchschnitt. Während die Abdeckung in Städten sehr weit ist, bestehen in ländlichen Gebieten weiter Lücken. Von E. Angeloudis und G. Gringmuth-Dallmer

Laut Bundesnetzagentur sind inzwischen 94 Prozent der Fläche in Deutschland mit dem schnellen 5G-Netz versorgt. Es gebe aber auch immer noch Gebiete, in denen es so gut wie gar keinen Empfang gibt. Auch in Brandenburg ist die Netzabdeckung mit 5G noch lückenhaft, wie eine rbb|24-Datenrecherche ergab.

Wer zum Beispiel Telekom-Kunde ist, landete im Januar laut Bundesnetzagentur auf 1,2 Prozent der Fläche Deutschlands in einem Funkloch - dort war nicht einmal der alte Sprachtelefonie-Standard 2G verfügbar. Auf acht Prozent der Fläche gab es keinen 4G-Funkstandard und auf 15,6 Prozent kein 5G. Die Flächenabdeckung der Netzbetreiber-Konkurrenten Vodafone und O2 Telefónica ist den Zahlen zufolge teils deutlich schlechter.