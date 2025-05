Aus Protest gegen die Lohnunterschiede zum Schwesterwerk in Hessen haben die Beschäftigten des Getränkeherstellers Mineralquellen in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt. Nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die zum Warnstreik aufgerufen hatte, war auch die zweite Verhandlungsrunde zuvor ohne Ergebnis geblieben.