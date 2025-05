Verdi ruft zu Warnstreik im privaten Versicherungsgewerbe in Berlin auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft am Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik bei den privaten Versicherungsunternehmen in Berlin auf. Das teilet Verdi am Mittwoch mit.

Mit dem Streik erhöht die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen. Verdi will will erreichen, dass die Reallohnverluste der letzten Jahre ausgeglichen werden. Die Tarifkommission fordert daher eine Anhebung der monatlichen Gehälter sowie aller Zulagen um zwölf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.