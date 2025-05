Erneut weniger fertiggestellte Wohnungen in Berlin

Angesicht des Wohnungsmangels will der Senat 20.000 Neubauten pro Jahr schaffen. Doch dieses Ziel wurde 2024 verfehlt - es wurden 15.350 Einheiten fertiggestellt. Und auch 2025 wird das wohl nichts mehr.

Das Ziel des schwarz-roten Senats von jährlich 20.000 neuen Wohnungen in Berlin bleibt weiter unerreicht. Im vergangenen Jahr wurden rund 15.350 Einheiten fertiggestellt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren 3,8 Prozent weniger als 2023, als die Zahlen ebenfalls gesunken waren.

Die meisten neuen Wohnungen wurden laut der Statistik in den Bezirken Treptow-Köpenick und Spandau gebaut. In Spandau lag die Zahl mit 2.477 sogar mehr als dreimal so hoch wie im Jahr davor.

Die meisten Wohnungen entstanden im vergangenen Jahr in neu gebauten Mehrfamilienhäusern (13.637), nur wenige (978) in Ein- und Zweifamilienhäusern.