Tausende Menschen haben am Wochenende den Spargel in der Brandenburger Spargelhochburg Beelitz (Potsdam-Mittelmark) gefeiert. Bei teils strahlendem Sonnenschein fanden sich an den drei Tagen etwa 60.000 Menschen ein, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Das Highlight soll demnach der große Festumzug am Sonntag gewesen.