Norbert Pankow Freitag, 28.02.2020 | 14:28 Uhr

Ich will Kühe. Oder wie sagten die in der Sparkassenwerbung: "Kuchen?"

Wenn sich das da rechnet, dann wird schon irgendein Markt einspringen und die Lücke füllen. Ich hätte auch gerne endlich den Höffner in Pankow und das Einkaufscenter am Bahnhof. Aber Dank RRG wird das wohl erst mal nix.