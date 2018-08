Westwind Berlin Dienstag, 07.08.2018 | 22:45 Uhr

Soweit ich die Nachrichten verfolgt habe, ist doch die Gesundheitsministerin Frau Golze an einer Aufklärung dran und hat folgerichtig der Firma Lunapharm Herstellung und Handel verbieten lassen. Anstatt ihr zur Seite zu stehen, motzen CDU und AfD wieder rum, drohen auf lächerliche Weise ... sind scheinbar nicht an den betroffenen Menschen interessiert, sondern an ihrer Selbstdarstellung. Kann es nicht einfach mal möglich sein solche Firmen wie Lunapharm von allen politischen Seiten die Grenzen zu zeigen ... ?