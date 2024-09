So hat das Probewohnen in Guben funktioniert

Das Projekt hat bundesweit für Aufsehen gesorgt: Probewohnen in Guben. Einer Stadt, der Prognosen eine Vergreisung vorausgesagt haben. In dieser Woche wird das Projekt abgeschlossen. Welches Fazit zieht Guben und was sagen die Gubener auf Probe?