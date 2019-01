Mehr als 100 Flugausfälle in Berlin-Tegel erwartet

Warnstreiks an acht Flughäfen

An insgesamt acht deutschen Flughäfen ist das Sicherheitspersonal am Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Die Berliner Flughäfen sind zwar nicht darunter, Fluggäste müssen sich trotzdem auf Ausfälle und Verspätungen einstellen - zumindest in Tegel.