Serielles Bauen soll gegen Wohnungsnot in Berlin helfen

Der Wohnungsbau in Deutschland hinkt dem Bedarf weiter hinterher. Aber es tut sich was in Fürstenwalde. Dort werden Fertigteil-Module hergestellt, die das Bauen schneller machen sollen. Derzeit wird dort ein Großauftrag für Berlin abgearbeitet.