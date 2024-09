So 08.09.24 | 22:03 Uhr

Den Sommerurlaub kann man getrost in Brandenburg verbringen - das Angebot reicht von Camping- bis Hotel-Urlaub. Viele Anbieter verzeichnen ein Plus bei den Übernachtungszahlen. Besonders beliebt ist offenbar das Campen an den vielen Brandenburger Gewässern.