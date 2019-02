Steffen Berlin Mittwoch, 13.02.2019 | 13:26 Uhr

Einerseits sollen Vermieter helfen, das Klima zu retten, indem sie die Häuser dämmen sollen und teils sogar müssen und alle finden es ganz toll. Andererseits will keiner die Kosten dafür als Mietsteigerung übernehmen. Es ist bezeichnend für Deutschland im Jahre 2019. Alle wollen gutes tun, zahlen sollen dafür aber bitteschön andere und man selbst möchte in seiner Lebensqualität ja nicht eingeschränkt werden. Für Mieten um die 4,00 EUR je Quadratmeter lässt sich aber keine Wohnung mit modernem Standard bewirtschaften und kein Vermieter wird am Ende drauf zahlen, nur damit der Mieter glücklich ist. Das tun nicht mal mehr die kommunalen Wohnungsunternehmen, weil die zu Recht nicht mehr aus öffentlichen Haushalten gepampert werden. Mietern mit zu geringem Einkommen kann man mit angemessenen Mietzuschüssen deutlich zielgerichteter helfen als auch denen Wohnraum unter Kosten anzubieten, die es sich eigentlich leisten könnten.