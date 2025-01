Nur "leises" Feuerwerk gibt's in diesem Supermarkt in Falkensee zu kaufen. Das heißt: Mehr als Knallerbsen und Tischfeuerwerk ist nicht. Der Inhaber hat selbst Tiere und will diese und Einsatzkräfte nicht zu sehr belasten. Im Ernst von Bergmann Klinikum bereitet man sich auf Verletzte durch Pyrotechnik vor.