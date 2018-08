Adrian Berlin Dienstag, 07.08.2018 | 22:02 Uhr

Was soll die S-Bahn machen?



Bahnhöfe, Strecken, Signale gehören zu DB Netz AG und DB Station & Service.

Diese beiden Organisationen müssen bei Streckenproblemen handeln.



Fahrzeugstörungen? Ist nicht nur die S-Bahn schuld.

Bombardier hat die Schrottkisten mit dem Namen 481 gebaut

und die Stadt Berlin hat auch mitgewirkt.

Das die neuen S-Bahn Triebwagen so spät kommen ist nicht nur schuld der DB,

denn wer neue Wagen holt und die Auschreibung verliert bleibt auf den

Triebwagen sitzen weil das S-Bahn System Berlin einzigartig ist somit werdem

diese Triebwagen erst später bestellt.



Herr Kollege, sie sind wie viele andere, die sich über das Thema beschwert ohne

nötiges Grundwissen zu haben. Bitte Informieren sie sich mal, natürlich ist das alles

Mist was passiert, aber Notarzteinsätze (z.B.) kann man nicht verhindern.