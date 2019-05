Alfred Eberswalde Samstag, 25.05.2019 | 22:12 Uhr

Also ich zahl gern' mehr für Spargel, wenn er denn anders angebaut werden würde. Generell sollte man sich mal die Frage stellen, wie viel Spargel eigentlich weggefeuert wird entlang der vielen Landstraßen und Rastplätze, auf den vielen Supermarktparkplätzen und weiß der Geier wo die dieses Gemüse noch verscheuern..? Es wird so viel angebaut und ist für jede und jeden so leicht zu erhalten, dass es doch schon längst nichts besonderes mehr ist.. Also bei mir gabs dieses Jahr eine Portion grünen Spargel ausm Biomarkt, direkt aus der Uckermark. Ohne Folie angebaut. Und schmeckt fantastisch, vorallem, wenn man nur ein mal im Jahr so etwas delikates zu sich nimmt. ;)