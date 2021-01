hdittmar Berlin Sonntag, 24.01.2021 | 23:10 Uhr

Schade, das dem Krankenhaus der Koch nicht erhalten bleiben wird!

Es ist so dringend nötig, dass die Kost in Krankenhäusern als Teil der Behandlung angesehen wird.

Und nicht als lästiges Übel, das man möglichst billig (sic!) über die Bühne bringt.

Könnte ein echtes Kriterium sein für die Wahl der Klinik, in die man sich begibt...