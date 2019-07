Sebastian T. Berlin Montag, 15.07.2019 | 21:47 Uhr

Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob es sich bei den neuen Cottbussen um Wasserstoff-Verbrenner oder um Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge handelt. Mit Wasserstoff-Verbrennern hat die BVG schon vor zehn Jahren experimentiert, und die haben schlichtweg nicht funktioniert. Also wird es sich vermutlich um Brennstoffzellenbusse handeln. Ich weiß allerdings nicht, ob es so ratsam ist, in einem Fahrzeug mit 100 Menschen an Bord einen Tank mit 800 bar Druck zu haben. Dann vielleicht doch lieber rein batterieelektrisch? Fahrbatterien können zwar auch brennen, aber das fängt dann erst langsam an und man hat immer genug Zeit für eine Evakuierung.