It Works! Medien GmbH

"In der S-Bahn habe ich immer Platz um mich herum", sagt Sven Marquardt irgendwann in "Berlin Bouncer". David Dietls Film über drei legendäre Berliner Türsteher feiert am Sonntagabend Premiere als eine von sieben rbb-Koproduktionen. rbb|24 stellt sie vor.