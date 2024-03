Neuer Warnstreik in Asklepios-Kliniken am Dienstag

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten bei den Asklepios-Kliniken in Brandenburg am Dienstag erneut zum Warnstreik auf. Betroffen sind die Standorte in Brandenburg an der Havel sowie Teupitz und Lübben im Kreis Dahme-Spreewald.

Die Gewerkschaft will erreichen, dass die rund 1.300 nichtärztlichen Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden und auch die Arbeitsbedingungen entsprechend angeglichen werden. Das sei bereits bei den Asklepios-Kliniken in Hamburg der Fall.

Konkret fordert Verdi 16,5 Prozent mehr Geld, aber mindestens 650 Euro mehr im Monat, sowie eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden bei vollem Lohnausgleich - das alles bei einer Laufzeit von zwölf Monaten bis zum 31. Dezember 2024.