Bild: rbb/Caroline Winkler

Hintergrund: Tierseuche in elf Illustrationen erklärt - Das macht die Afrikanische Schweinepest so bedrohlich

17.11.19 | 15:50 Uhr

Wo kommt die Afrikanische Schweinepest her? Und welche Gefahr geht von ihr aus? Die wichtigsten Antworten zu der Tierseuche auf einen Blick. Von Bettina Rehmann (Text) und Caroline Winkler (Illustration)

In Polen ist in der Grenzregion zu Deutschland ein Fall von Afrikanischer Schweinepest registriert worden. Die Tierseuche sei am 14. November bei einem tot gefundenen Wildschwein entdeckt worden, und zwar im Kreis Wschowski in der Woiwodschaft Lebus etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Brandenburg entfernt. Zwar wurde bislang kein Fall von Schweinepest in Deutschland registriert, aber die Nähe das aktuellen Fundorts hat die Behörden in Alarm versetzt: Die Krankheit führt bei Wild- und Hausschweinen häufig zum Tod. Es gibt keine Impfstoffe gegen die Infektion.



Wie sich die Afrikanische Schweinepest in der östlichen EU ausgebreitet hat

Die Gefahr des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland wird als groß eingeschätzt, daher wird die Verbreitung sehr genau beobachtet. Jeden Monat gibt das Friedrich-Löffler-Institut Zahlen über die aktuelle Verbreitung [fli.de] bekannt, auch mit den monatlich erscheinenden Radar-Bulletin [letzte Ausgabe Oktober 2019, pdf] über das Seuchengeschehen.



Die Afrikanische Schweinepest stammt aus einem Gebiet südlich der Sahara, seit 1978 ist sie zudem auf Sardinien verbreitet. 2007 kam das Virus nach Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Russland, Weißrussland und die Ukraine. Am 24. Januar 2014 wurde bei Wildschweinen in Litauen der erste Fall von ASP innerhalb der EU nachgewiesen. Einen Monat später bereits folgte Polen, im Juni dann Lettland und im September Estland. In Tschechien wurde am 26. Juni 2017 der erste Fall von ASP ebenfalls bei Wildschweinen festgestellt. 2018 ist der erste ASP-Fall in Bulgarien sowie Ungarn bekannt geworden, am 13. September in der westlichen EU, in Belgien. In diesem Jahr, am 15. Juli 2019 meldete die Slowakei den ersten Fall, kurz darauf, am 30. Juli, Serbien. Nur in Tschechien scheint die Infektion zum Stillstand gekommen zu sein. Die Verbreitung in Osteuropa, wo in Polen, Rumänien, der Slowakei, Serbien, Bulgarien, Litauen und der Ukraine auch Hausschweine betroffen sind, wird zum Teil damit erklärt, dass kleinstrukturierte Landwirtschaft mit offenen Ställen oder Freilandhaltung den Kontakt zwischen Wild- und Hausschweinpopulationen leicht möglich macht.

Afrikanische Schweinepest - das Virus

Bild: rbb/Caroline Winkler)

Die Afrikanische Schweinepest ist eine schwere Virusinfektion, die für Haus- und Wildschweine in der Regel tödlich verläuft, während sie für den Menschen ungefährlich ist. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis 15 Tage. ASP äußert sich als schwere Allgemeinerkrankung mit hohem Fieber, die Tiere wollen nicht fressen, leiden unter Bewegungsstörungen, sind schwach. In der Regel stirbt das Schwein innerhalb von einer bis anderthalb Wochen. Das Virus ist äußerst widerstandsfähig und behält lange die Fähigkeit, sich vermehren zu können - monatelang in frischem, gepökeltem, geräuchertem Fleisch oder Wurstwaren, jahrelang in Gefrierfleisch. Zudem überlebt es in Blut und Körperflüssigkeiten. Einen Impfstoff gibt es nicht.

Übertragung der Afrikanischen Schweinepest

Bild: rbb/Caroline Winkler

Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, stellt in einem Dossier zur Afrikanischen Schweinepest fest: "Die Verbringung infizierter Tiere, kontaminierte[r] Schweineerzeugnisse und die illegale Entsorgung von Tierkörpern sind die wichtigsten Ausbreitungswege der Seuche." Besonders über große Distanzen wäre die Verbreitung ohne den Menschen nicht möglich.

Direkte Ansteckung - Schwein zu Schwein

Bild: rbb/Caroline Winkler

Die Übertragung des Virus ist besonders über Blut effektiv, kleinste Tropfen genügen. Wenn Gegenstände mit infiziertem Blut, Körperflüssigkeiten, Kot oder Urin kontaminiert sind, reicht das bereits aus - daher sind Hygienemaßnahmen so wichtig. Direkt infizieren sich Wild- oder Hausschweine bei Kontakt mit dem Blut, Körperflüssigkeiten oder Ausscheidungen eines infizierten Tieres. Auch bei der Paarung können sich die Tiere anstecken. Der verwesende Kadaver eines infizierten Tieres ist ebenfalls ansteckend - wie lange, ist nicht hinreichend bekannt.

Indirekte Ansteckung - Wildschweine

Bild: rbb/Caroline Winkler

In der Tschechischen Republik wurden im Juni 2017 beim ersten Fall von ASP zwei Wildschweine in der Nähe der Stadt Zlín tot aufgefunden. Damit trat die Seuche viel weiter westlich auf als zuvor. Man geht davon aus, dass aus der Ukraine eingeschleppte Speiseabfälle der Grund für die Ansteckung waren. Wildschweine können sich auch über achtlos weggeworfene Speisereste, die kontaminiert sind, anstecken. Offene oder kippelige Mülleimer stellen für Wildschweine kein Hindernis dar. Auch Jagdtourismus in Gegenden, in denen das Virus verbreitet ist, kann bei der Übertragung eine Rolle spielen, wenn Ausrüstungsgegenstände kontaminiert werden und Schweine damit in Kontakt kommen.



Indirekte Ansteckung - Hausschweine

Bild: rbb/Caroline Winkler

Wie Wildschweine können sich auch Hausschweine beim Kontakt mit kontaminierten Gegenständen oder Futtermitteln anstecken. Das Verfüttern von Fleischabfällen an Schweine ist verboten.

Vorsichtsmaßnahmen

Bild: rbb/Caroline Winkler

Bundesweit sind inzwischen die Schonzeiten für Wildschweine aufgehoben, in Brandenburg werden Abschussprämien für Schwarzwild gezahlt. Jäger sind aufgerufen, Proben von Fallwild (Tiere, die durch Gewalteinwirkung gestorben sind) untersuchen zu lassen, um schnellstmöglich festzustellen, ob die Seuche irgendwo auftritt. Für Schweinehalter und Mastbetriebe gilt die Schweinehaltungs-Hygieneverordnung, um den Bestand vor Einschleppung der Schweinepest oder anderer Krankheiten zu schützen. Dazu gehört etwa bei großen Betrieben die Umzäunung des Geländes.



Hygienemaßnahmen

Bild: rbb/Caroline Winkler

Zur Schweinehaltungs-Hygieneverordnung gehören auch Regeln zum Reinigen und Desinfizieren von Schuhwerk, Ställen oder Transportfahrzeugen. Jäger müssen möglicherweise kontaminierte Gegenstände wie Messer, Stiefel, Wildwannen, Lappen oder Kleidungsstücke gründlich reinigen und desinfizieren.



Bild: rbb/Caroline Winkler

Aus Nicht-EU-Ländern dürfen keine Fleischerzeugnisse mitgebracht werden. Speiseabfälle sollten in geschlossenen Mülleimern entsorgt werden. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat Warnplakate zur Afrikanischen Schweinepest in mehreren Sprachen erstellen lassen, die etwa an Autobahnraststätten aufgehängt werden.

Das Verfüttern von Fleischabfällen an Schweine ist verboten. ASP ist eine meldepflichtige Krankheit.

Seuchenfall - Hausschweine

Bild: rbb/Caroline Winkler

Sollte die Schweinepest in einem deutschen Schweinestall vorkommen, greift die sogenannte Schweinepestverordnung [pdf]. In Betrieben mit positiv auf das Virus getesteten Tieren müssen alle anderen Tiere vorsorglich getötet werden, es werden Sperrbezirke und Überwachungszonen eingerichtet, Transport und Handel werden erheblich eingeschränkt. Über Stallpflicht für nicht-betroffene Betriebe entscheiden die Behörden im Einzelfall.

Seuchenfall - Wildschweine

Bild: rbb/Caroline Winkler

Für den Fall eines Ausbruchs unter Wildschweinen hat das Friedrich-Löffler-Institut zusammen mit dem Deutschen Jagdverband einen Maßnahmenkatalog herausgegeben. Sollte die Afrikanische Schweinepest bei einem Wildschwein in Deutschland entdeckt werden, würde - wie in anderen EU-Ländern bereits geschehen - ein sogenanntes Restriktionsgebiet festgelegt. Auch für dieses Gebiet gelten dann Handelsbeschränkungen für Fleischerzeugnisse. Ein Krisenstab soll die Einrichtung einer umzäunten Kernzone um den Fundort, eines gefährdeten Bereichs um die Kernzone und eine weit gefasste Pufferzone organisieren. Je näher der Fundort, desto intensiver die Maßnahmen zur Reduktion des Bestands: Ziel ist es, unbedingt zu vermeiden, dass möglicherweise erkrankte Tiere aus der Kernzone auswandern. Der Krisenstab organisiert Personal für Drückjagden, die Kadarversuche und die Einrichtung von Sammelstellen. In Tschechien hat so nach dem Ausbruch bei Zlín im Juni 2017 die Eindämmung der Seuche gut funktioniert.

Bild: rbb|24/Caroline Winkler