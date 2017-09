Audio: Inforadio | 04.09.2017 | Johannes Frewel

Digitalradio-Tag bei der IFA - Hören Sie schon digital?

04.09.17 | 12:14 Uhr

Hören Sie Radio über UKW oder schon per Digitalradio? Beim DAB+-Tag auf der IFA geht es am Montag um die digitale Zukunft des Radios. Mehr als 60 neue Modelle für den Radioempfang stellt die ARD in der IFA-Halle 2.2 vor. Von Johannes Frewel



Im Jahr 1949 ist die Ultrakurzwelle (UKW) in Deutschland gestartet. UKW bietet zwar gute Tonqualität, doch Digitalradio kann das systembedingt besser. Die ARD wirbt am Montag an ihrem Stand auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin für das Digitalradio, das sogenannte Digital Audio Broadcasting DAB+. Ähnlich wie bei UKW kommt das DAB+-Signal vom Funkturm – allerdings nicht analog, sondern digital. Der Vorteil: Digitalradio belastet anders als etwa Audiostreaming per Smartphone die Handyrechnung nicht. In vielen Städten und deren Umgebung ist DAB+ bereits empfangbar. Dort gibt es im Digitalradio schon jetzt mehr Sender als auf UKW.

Neuere Autoradios schalten automatisch auf besten Empfang

Die Frage ist nicht, DAB+ oder UKW – Autoradios schalten auf den jeweils besseren Empfang um, erklärt der Berliner Digitalradioexperte Jürgen Zimmer. "Innerhalb der Stadt empfangen Sie mit DAB+ mehr Sender als über UKW". Zudem beherrschten praktisch alle DAB-Radios auch UKW. Das sei besonders im mobilen Empfang wichtig, dass je nach Empfangslage hin- und hergeschaltet werden kann, so Zimmer.



In der ARD-Halle 2.2 auf der IFA nimmt DAB+ breiten Raum ein. Am Digitalradiotag schlägt die ARD die Werbetrommel für das Radio der nächsten Generation. Einige Besucher haben es schon zu Hause. Hörer aus ländlichen Regionen wünschen sich vor allem eines: schnell einen besseren Ausbau des Sendernetzes, das Schritt für Schritt ergänzt wird. "Manche Sender muss man noch über UKW hören", sagt eine Besucherin, aber "was digital geht, wird auch digital gehört."



Autoradio kann nachgerüstet werden

Am Ausbau wird derzeit gearbeitet. Die Zeiten, als DAB+-Radios noch sehr teuer und zudem nur wenige Modelle erhältlich waren, sind vorbei. Digitalradios gibt es ab etwa 40 Euro von zahlreichen Herstellern. Direkt neben dem ARD-Messestand auf der IFA zeigt der deutsche Hersteller Technisat Dutzende neue Geräte, die oft weitaus mehr können als DAB+. Mark Inhestern erklärt am IFA-Stand von Technisat, dass die Unterschiede vor allem im Klang, im Komfort und bei den verschiedenen Features lägen. "Wir haben Internetradio, CD, Bluetooth, Spotify, DAB+ und UKW mit drin - in verschiedenen Varinaten." Zudem gebe es Radios mit Direktwahltaste in Zusammenarbeit mit einigen Radiosendern. "Damit kommt man direkt zum Lieblingssender."

Für das Auto gibt es zum Nachrüsten zigarettenschachtelgroße DAB+-Empfänger. Sie werden an den analogen Audioeingang gestöpselt und machen so auch ältere Autoradios zum Digitalradio.



Alles Wichtige zu DAB+ Was ist DAB+? DAB+ steht für "Digital Audio Broadcasting", die digitale Verbreitung von Audiosignalen über Antenne in digitaler Qualität. Nicht nur öffentlich-rechtliche, sondern auch zahlreiche private Radioveranstalter senden ihre Programme inzwischen über DAB+. Anders als beim Webradio ist für digital-terrestrischen Empfang keine Internetverbindung nötig. DAB+ bedeutet Hörfunk in klarer, rauschfreier Qualität. Wer DAB+ hört, verbraucht keine Datenmengen. Damit wird auch die Flatrate nicht angetastet. Auch andere zusätzliche Kosten entstehen nicht. Sollte das Mobilfunknetz einmal überlastet sein oder gar zusammenbrechen, bleibt DAB+ weiterhin empfangbar. DAB+ ist damit prädestiniert für die mobile Nutzung. Der digitale Radiostandard schützt die Anonymität, persönliches Nutzungsverhalten kann nicht nachverfolgt werden. Zudem lässt es sich nicht "hacken". Und DAB+ steht auch zur Verfügung, wenn im Katastrophenfall Handynetze überlastet sind oder teilweise abgeschaltet werden - was für die öffentlich-rechtlichen Sender ganz wesentlich ist, da sie in Krisenzeiten die Warnmeldefunktion für die Bevölkerung übernehmen.

Was kann übertragen werden? Neben den Audiosignalen können multimediale Zusatzdienste wie aktuelle Nachrichten, Verkehrsdaten, Wettergrafiken, Interpreten- und Musiktitel oder Bilder übertragen werden. DAB+ bietet beste Klangqualität und die Radioprogramme im ganzen Sendernetz auf immer der gleichen Frequenz. Außerdem ist das digitale Signal weniger störanfällig und sehr robust, selbst mobil beim schnellen Autofahren. Die Palette der verfügbaren digitalen Radiogeräte ist riesig, in allen Preissegmenten und für alle Nutzungssituationen. Auch die Automobilindustrie setzt zunehmend auf DAB+ und stattet Neufahrzeuge mit dieser Technik aus. Zudem lassen sich viele Autoradios einfach nachrüsten.

Verbreitung von DAB+ in Deutschland Die Versorgung wird in Deutschland kontinuierlich ausgebaut. Noch bis Ende dieses Jahres wird es in Deutschland eine DAB+Netzabdeckung von nahezu 92 Prozent geben. Das heißt Outdoor und mobil kann in 92 Prozent der bundesweiten Fläche Radio digital über DAB+ empfangen werden. Bis 2018 soll der Empfang in der Fläche auf 95 Prozent steigen. DAB+ ist international: Norwegen begann als erstes Land weltweit im Januar 2017 mit dem Ausstieg aus der analogen Rundfunktechnik UKW. Auch in der Schweiz, Italien, Dänemark und Großbritannien ist der digitale Radiostandard DAB+ schon weit verbreitet.