Auch auf der IFA müssen sich die traditionellen Hausgerätehersteller wie Miele, Bosch oder Siemens der wachsenden Konkurrenz aus Asien stellen. Vor allem der chinesische Konzern Haier will den deutschen Markt erobern. Die Branchenriesen geben sich gelassen. "Wir brauchen Differenzierungsmerkmale wie den Dialog-Garer. Solange wir diese Innovation bieten können, werden wir erfolgreich am Markt sein", sagt Markus Miele vom gleichnamigen Familienunternehmen.

In Zukunft werden laut einer Erhebung einer Unternehmensberatung in Deutschland immer mehr Hausgeräte durch Fenstersensoren, Zugangskontrollen oder digitale Sprachassistenten vernetzt sein. Laut dem Internetverband eco wird sich der Markt mit Smart-Home-Produkten in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich mehr als verdreifachen. Besonders gut seien die Prognosen für die Bereiche Energiemanagement, Licht- und Fenstersteuerung. Aktuell nutzen laut eco fünf Prozent der deutschen Haushalte Smart-Home-Produkte. In den USA seien es bereits etwa dreimal so viele.