Unter dem Funkturm klingeln bald wieder die Kassen: Elektrogeräte für voraussichtlich 4,5 Milliarden Euro werden Händler vom 1. bis 6. September auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin bestellen. Schon kurz darauf ist die Technik im Fachhandel und in Elektronikmärkten für Kunden verfügbar. Hans-Joachim Kamp, Chef des IFA-Veranstalters und Branchenverbandes gfu, findet viele Gründe für die guten Umsatzerwartungen. Das Konsumklima befinde sich auf einem 16-Jahres-Hoch, außerdem sei die Konjunkturerwartung weiter im Aufwind. "Die Einkommenserwartung ist auf einem Rekordniveau. Und die Konsumstimmung ist auch weiter positiv. Das ist kein Wunder, denn die Sparrate ist praktisch auf dem Niveau der letzten Jahre, also unterhalb von zehn Prozent."

Verbraucher kaufen und sparen nur wenig. Aber was? Das TV-Kerngeschäft gilt mit rund sieben Millionen Geräten als weitgehend gesättigt. Dagegen wachsen die Umsätze mit Zusatzgeräten wie etwa Set-Top-Boxen für das neue terrestrische Digitalfernsehen oder für Anbieter, die Filme via Internet nach Hause streamen, sehr stark. Deutliche Einbrüche gibt es hingegen bei PC, Notebooks und Tablets.

Radio und TV live erleben, dazu Stars und Journalisten treffen sowie tägliche kostenlose IFA-Clubkonzerte auf der ARD-Bühne - das bietet die ARD in Halle 2.2 bei der Internationalen Funkausstellung 2017 in Berlin. Und einen exklusiven Vorabblick auf das neue rbb-Fernsehen ...

Für das Weihnachtsgeschäft halten Smartphone-Marktführer neue Oberklassegeräte bereit und präsentieren sie in Berlin. Leitmessen wie die Internationale Funkausstellung (IFA) sorgen bei der Messe Berlin für ein starkes Wachstum. Haupttreiber sei die Digitalisierung, betont Messegeschäftsführer Christian Göke: "Die Messe Berlin hat sich in den letzten zehn Jahren immer so entwickelt, dass wir jedes Jahr zweitstellig umsatzseitig gewachsen sind. In den letzten drei Jahren allein sind wir nochmal um knapp 70 Prozent gewachsen. Das ist eine enorme Dynamik."

Die Messe Berlin profitiert auch davon, dass die Computermesse CeBIT in Hannover zu einer reinen Fachmesse mit stark geschrumpften Besucherzahlen geworden ist. Marktführer Microsoft entschied, der CeBIT in diesem Jahr fernzubleiben und sich stattdessen erstmals auf der besucherstärkeren IFA in Berlin zu präsentieren. Auch andere IT-Unternehmen wie etwa Router-Hersteller zeigen sich mit ihren Geräten für das vernetzte Heim auf der IFA.

