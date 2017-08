Die Internationale Funkausstellung startet am Freitag auf dem Berliner Messegelände. Die weltgrößte Unterhaltungselektronikmesse will mit sprechenden Waschmaschinen und kontrastreichen OLED-Fernsehern bei den Kunden punkten. Von Johannes Frewel

Die ehemals reine Unterhaltungselektronikmesse hat sich in den vergangenen zehn Jahren auch zum größten Schaufenster für intelligente Hausgeräte entwickelt – und wirbt zunehmend IT-Aussteller von der Computermesse CeBIT in Hannover ab.

Erstmals strich Branchenführer Microsoft in diesem Jahr den eigenen Stand bei der CeBIT und präsentiert sich nun bei der IFA. Diesem Trend folgen auch andere Firmen wie etwa WLAN-Routerhersteller, denen mit ihren Consumerprodukten auf der reinen Businessmesse in Hannover interessiertes Publikum fehlt. Mit knapp 250.000 Besuchern an sechs Messetagen hat die IFA ihre stark geschrumpfte Konkurrenzmesse CeBIT längst überrundet.

Wachstumsbranche ist klar das sogenannte Internet der Dinge im vernetzten Heim. Zudem verzeichnen Nischenmärkte – etwa Drohnen, Technik für virtuelle Realität oder Spaßgeräte wie Hoverboards – wachsendes Interesse.

Erstmals findet am Rande der IFA die Entwicklermesse droidcon Berlin [droidcon.de] statt, bei der sich Softwarexperten für das Google-Smartphonesystem Android austauschen. Weil die IFA auf dem Messegelände aus allen Nähten platzt, findet die Businesstochter IFA Global Markets, die Hersteller und Zulieferer zusammenbringt, an einem anderen Standort statt: in der STATION Berlin in Kreuzberg.