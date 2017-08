Auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin, die am Freitag für Besucher öffnet, setzt sich der Trend zu selbst denkenden, miteinander vernetzten Haushaltsgeräten fort. "Vieles wird sich durchsetzen, auch wenn Verbraucher den Neuerungen oft noch skeptisch gegenüberstehen", glaubt Peter Krakau vom Prüfdienstleister TÜV Rheinland.

Der Kühlschrank sendet Fotos von seinem Inhalt ans Smartphone, der Staubsauger startet per Sprachsteuerung und der Schnellkochtopf lässt sich via Bluetooth von der Couch aus beim Fernsehschauen überwachen. Das ist keine Zukunftsvision mehr, sondern ein Ausblick aufs digitale Bald – zumindest wenn es nach den Herstellern von Hausgeräten geht.

Beim Energiesparen scheint dagegen das Ende erreicht, sowohl technisch als auch beim Kundeninteresse. Nicht einmal jeder zehnte verkaufte Geschirrspüler und Kühlschrank in Europa fiel im vergangenen Jahr in die beste Effizienzklasse A+++. Die meisten Käufer gaben sich mit A+ zufrieden. Nur bei Waschmaschinen liegen die sparsamsten laut GfK vorn. "Es ist recht schwer geworden, eine gute Balance zwischen Effizienz und Nutzen zu bekommen", erklärt Reinhard Zinkann von der deutschen Hausgeräteindustrie.

Im ersten Halbjahr 2017 legte der Umsatz mit Hausgeräten nach Zahlen des Zentralverbands Elektrotechnik und Elektronikindustrie um zwei Prozent zu. Allerdings fiel das Wachstum spürbar kleiner aus als im Vorjahreszeitraum. Die Branche gibt sich dennoch optimistisch, verweist auf die gute Konjunktur und den Wohnungsbau. Denn jede neue Wohnung brauche auch Herd, Kühlschrank und Kaffeemaschine. "Die ökonomischen Voraussetzungen sind nicht schlecht", sagt Branchensprecher Zinkann. Außerdem mache die digitale Technik die bislang eher dröge 'Weiße Ware' fast schon spannend, so Bosch-Geschäftsführer Harald Friedrich.

Hoffnungsträger der Branche sind vernetzbare Geräte. Europaweit verkauften sich im ersten Halbjahr laut GfK-Marktforschung Saugroboter gut, die sich per App steuern lassen. In Deutschland ziehen demnach auf niedrigem Niveau auch smarte Kaffeeautomaten im Verkauf an. "Die Nachfrage nach höherwertigen Geräten steigt", betont Zinkann.

Sprachassistenten wie Siri (Apple), Alexa (Amazon) oder Cortana (Microsoft) könnten künftig mehr Aufgaben im Haushalt übernehmen: die Waschmaschine in Gang setzen, die Rollläden herunterfahren oder das Licht im Keller einschalten. Die digitale Technik vernetzt dabei nicht nur Haushaltsgeräte, sondern das gesamte Haus. Wolfgang Gründinger vom Bundesverband Digitale Wirtschaft geht davon aus, dass durch die Sprachassistenten der vernetzte Haushalt "in diesem Jahr in den Massenmarkt" vordringen werde. Und Amazon-Sprecher Michael Wilmes gibt sich überzeugt: "Der Sprachsteuerung gehört die Zukunft, weil es die einfachste und natürlichste Möglichkeit ist, Technik zu steuern."