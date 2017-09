Was Sie mit Ihrer privaten Drohne dürfen - und was nicht

Drohnen sind der letzte Schrei und werden auch bei Hobbypiloten immer beliebter. Gerade in Berlin und Brandenburg gibt es jedoch jede Menge Einschränkungen. Einführung in eine unfassbar lange Verbotsliste. Von Oliver Noffke

Auf der diesjährigen Internationalen Funkausstellung beschäftigen sich so viele Aussteller mit Drohnen wie nie zuvor. 87 Millionen Euro hat die scheinbare Nischenbranche im vergangenen Jahr in Deutschland umgesetzt. Für 2017 prognostizieren die Veranstalter der IFA, dass hierzulande 500.000 Kameradrohnen verkauft werden.

Neben dem Gewicht ist die Flüghöhe entscheidend. Wer höher als 100 Meter mit einer Drohne hinaus will, muss eine Ausnahmeerlaubnis beim LuBB beantragen. Billig ist so eine Erlaubnis nicht. Sie kostet etwa 200 Euro und gilt zwei Jahre, kann aber - gegen Gebühr - verlängert werden. Eine Einzelerlaubnis kostet in Berlin und Brandenburg etwa 80 Euro. Bei Modellflugzeugen ist lediglich der Nachweis über die besonderen Kenntnisse notwendig.

Die neue sogenannte Drohnen-Verordnung , die ab 1. Oktober in Kraft tritt, regelt wer wo und wie mit Drohnen fliegen darf. Ausgearbeitet wurde sie vom Bundesverkehrsministerium . Ab einem Gewicht von 250 Gramm müssen Drohnen dann mit einer feuerfesten Plakette gekennzeichnet werden, auf der Name und Adresse des Besitzers stehen. Das ist auch vorgeschrieben, wenn auf einem Modellflughafen geflogen wird.

Zu anderen Orten müssen wenigstens 100 Meter Abstand gewahrt werden. Dazu gehören unter anderem Industrieanlagen, Kraftwerke, Autobahnen, Bundesstraßen und Bundeswasserstraßen, Krankenhäuser, Polizeistationen, Gefängnisse, Einsatzorte von Polizei und Rettungskräften, militärische Anlagen sowie Menschenansammlungen. Außerdem dürfen Drohnen nicht über Botschaften und Konsulaten fliegen, über Bundes- oder Landesbehörden sind sie verboten sowie über Verfassungsorganen. Zudem gibt es in der Region zwei sogenannte Flugbeschränkungsgebiete in denen überhaupt nicht geflogen werden darf.

Um das Reichstagsgebäude herum dürfen in einem Radius von 5,556 Kilometern und einer Höhe von 1500 Metern nur Flüge mit Sondergenehmigung stattfinden. Damit sind Drohnenflüge in ganz Berlin-Mitte und großen Teilen von Friedrichshain-Kreuzberg komplett ausgeschlossen. Polizei, Bundeswehr und Rettungskräfte dürfen hier fliegen. Die An- und Abflüge von oder nach Tegel sind natürlich auch ausgenommen. Ein zweites Flugbeschränkungsgebiet besteht um den Forschungsreaktor des Helmholtz-Zentrums am Wannsee. Hier beträgt der Radius 3,704 Kilometer, was Einschränkungen bis Babelsberg zur Folge hat. Außerdem gibt es eine Höhenbeschränkung bis 610 Meter.

Die vielen Einschränkungen in Berlin beeinträchtigen selbst scheinbar große Freiflächen wie das Tempelhofer Feld. Wegen des Flugbeschränkungsgebiets über dem Regierungsviertel dürfen Drohnen erst ab der südlichen Landebahn in die Luft gehen. Dort befindet sich aber eines der Vogelschutzgebiete über dem nicht geflogen werden darf und außerdem muss zur angrenzenden Stadtautobahn Abstand gehalten werden. Gegen die Benutzungsordnung des Tempelhofer Felds verstoßen Drohnen zwar nicht, die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sagt jedoch, dass die Fluggeräte dort nicht erwünscht sind.

Bleibt also die freie Natur. Dort dürfen Freizeit-Drohnen aber nur eingesetzt werden, wenn es sich nicht um ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet handelt - von denen es allein in Brandenburg 477 gibt.



Ob Beschränkungen bestehen oder der Luftraum frei ist, zeigt eine App der Deutschen Flugsicherung (DFS) an, die seit Kurzem kostenlos verfügbar ist. Das LuBB hat zudem eine "Entscheidungshilfe" zusammengestellt, in der Sie sehr viele Informationen in gefettetem Rot finden werden.