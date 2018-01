Mit regionalen Produkten und Neuheiten wollen die Aussteller in der Brandenburg-Halle Kunden ansprechen. Regionales sei ein unverzichtbarer Werbefaktor, sagte Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Donnerstag. "Wir bringen hier Erzeuger, Verarbeiter und Verbraucher zusammen." Traditionell schaut sich der Minister vor der offiziellen Eröffnung in der Landeshalle um.

Am Montag nächster Woche findet traditionell der Brandenburg-Tag in der Halle des Landes auf der Grünen Woche statt. Das Land präsentiert sich dabei mit einem vielfältigen kulinarischen und kulturellen Programm. Die Eröffnung übernehmen am Vormittag Ministerpräsident Dietmar Woidke und Agrarminister Jörg Vogelsänger (beide SPD), wie das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Bereits zuvor wollen die beiden einen Rundgang absolvieren. Später werde der Staffelstab für das 15. Dorf- und Erntefest von Raddusch an den diesjährigen Gastgeber Neuzelle übergeben. In Neuzelle soll das Dorf- und Erntefest am 8. September steigen - unweit des berühmten Zisterzienser-Klosters, welches in diesem Jahr sein 750-jähriges Jubiläum feiert.