Am ersten Tag der Grünen Woche in Berlin hat Greenpeace bessere Bedingungen in Ställen und eine verpflichtende staatliche Fleischkennzeichnung gefordert. Laut Polizei kletterten acht Aktivisten der Umweltschutzorganisation am Freitagmorgen auf den Funkturm und brachten dort ein riesiges Plakat mit der Aufschrift "Lasst die Sau raus!" an.

Polizeisprecher Michael Gassen sagte dem rbb, gegen circa 7:00 Uhr hätten die Aktivisten, ausgestattet mit professioneller Kletterausrüstung das Transparent aufgehängt. Zwischenzeitlich hielten sich acht Personen auf etwa 50 Meter auf, so Gassen. Diese "Spontan-Demo" sei von der Polizei begleitet worden, zwischenzeitlich waren auch Höhenretter der Feuerwehr vor Ort. Bis etwa 13 Uhr war das Transparent wieder abgehängt. Die Messe Berlin stellte Anzeige wegen Hausfriedensbruch.



Mit der Aktion wollte Greenpeace seine Forderungen nach einer ökologischen Agrarwende unterstreichen. Die sei nötig, damit Tiere besser gehalten, weniger Gülle und Antibiotika eingesetzt würden, erklärte Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Stephanie Töwe.