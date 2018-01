Tiere streicheln, Häppchen essen - die Grüne Woche lockt jedes Jahr Hunderttausende Besucher in die Berliner Messehallen. Und sie heizt jedes Jahr die Diskussionen um Tierschutz oder Fleischkonsum neu an. Von Johannes Frewel

Bauern treffen auf der weltgrößten Agrarmesse in Berlin auf selbstbewusste Tierschützer, die ihnen das Geschäft vermiesen und sie als Tierquäler diskreditieren. Heimlich gedrehte Videos in Tierställen und die Kritik von Veganern sind den Landwirten ein Dorn im Auge. Brandenburgs Bauernpräsident Henrick Wendorff wettert gegen die aus seiner Sicht radikalen sowie realitätsfernen Positionen tierrechtlerisch motivierter Aktivisten. Er verweist auf einen Landestierschutzplan, der für Tierwohl sorgen soll.

Mit einem nervösen lauten Muhen reagiert die tiefschwarze Welsh-Black-Kuh Rebekka, sobald ihr das junge Kalb kurz aus den Augen gerät. Die beiden Vierbeiner sind unter dem Berliner Funkturm Attraktion in einer mit Stroh ausgelegten Box in Halle 3.2 der Grünen Woche. 50 Aussteller der Agrarwirtschaft präsentieren dort den Erlebnis-Bauernhof nicht nur zum Anfassen. Das Forum Moderne Landwirtschaft eröffnet Besuchern mit Hilfe computergesteuerter Augmented Reality auch die Möglichkeit, ihren oft romantisch verklärten Blick auf die Landwirtschaft zu korrigieren.

Milch- oder Fleischkrisen bestimmen die Diskussionen in diesem Jahr bisher nicht. Wirtschaftlich haben sich die Bilanzen zahlreicher Bauern in den vergangenen beiden Jahren wieder erholt, die Eigenkapitalrücklagen stiegen. Maßgeblich dabei ist nicht nur das gute Konsumklima in Deutschland. 25 Prozent der Produktion werden exportiert - und dort liegen Unwägbarkeiten. "Wenn der Export nicht läuft, geraten die Preise sofort unter Druck", betont Bauernpräsident Joachim Rukwied.

Aus seiner Sicht sind Bauern auch von einer drohenden Verschärfung der Regeln für Pflanzenschutzmittel bedroht. Zugleich stellt Rukwied hohe Investitionen der Landwirte in den Umweltschutz in Aussicht. Durchaus mit Blick auf die Unternehmensbilanzen, denn der Klimawandel verhagelt Bauern zunehmend die Geschäftszahlen. "Wir spüren die Klimaveränderungen", räumt Ruckwied ein. Extreme Wettersituationen wie Sturm, Hagel und Überschwemmungen verursachen wachsende Schäden. In den vergangenen 30 Jahren hat der Klimawandel die Vegetationsperiode bei uns um 18 Tage verlängert. In warmen Frühjahren folge oft Spätfrost, "das kann zum Totalschaden führen", beklagt Rukwied.

Stark besucht ist wie in jedem Jahr die Brandenburg-Halle, in der märkische Agrar- und Lebensmittelbetriebe bei ihren Leckereien den Publikumsgeschmack testen. Die Grüne Woche findet zum 82. Mal statt und ist wie stets ausgebucht: 1600 Aussteller aus 66 Ländern werben um die Gunst der Verbraucher. Russland kehrt nach politischen Verstimmungen in diesem Jahr als Aussteller nach Berlin zurück. Der Eintritt kostet 15, am Sonntag zehn Euro. Die Grüne Woche startet am Freitag und hat bis zum 28. Januar geöffnet.