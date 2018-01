Bausenatorin Lompscher will Leerstand per Gesetz bekämpfen

Über 15 Jahre Leerstand: Das große Eckhaus am Berliner Hindenburgdamm verrottet – und das trotz Wohnungsnot. Bausenatorin Lompscher (Linke) will sich ein Beispiel an Hamburg nehmen, wo in ähnlichen Fällen ein Treuhänder eingesetzt werden kann. Von Ansgar Hocke