Grüne Woche endet am Sonntag

Ein letztes Mal noch Rinder streicheln, Spezialitäten aus Bulgarien probieren oder Bier aus Brandenburg - die Grüne Woche geht nach zehn Messetagen am Sonntag zuende. Und die Messe Berlin ist mit der diesjährigen Veranstaltung zufrieden.

Die Internationale Grüne Woche in Berlin geht am Sonntag nach zehn Messetagen zuende. Die Messe Berlin rechnet mit insgesamt 400.000 Gästen, darunter 90.000 Fachbesuchern. Das Publikum habe zum ersten Mal mehr als 50 Millionen Euro ausgegeben. Nach Einschätzung von Bauernpräsident Joachim Rukwied liegen die Besucherzahlen in diesem Jahr um zwei bis drei Prozent "über dem starken Vorjahr".