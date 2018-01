Bild: Petra Rimkus

Fernsehköche arbeiten häufig unhygienisch, findet das Bundesinstitut für Risikobewertung. Profi-Köchin Petra Rimkus aus Berlin erzählt, wie es in ihrer Küche so läuft und wo man was besser machen kann. Aber sie sagt auch klar: Auch Hygiene hat ihre Grenzen.



rbb|24: Frau Rimkus, es heißt ja immer, wenn alles zu sauber ist, kriegt man Allergien. Kann man es in der Küche eigentlich auch übertreiben mit der Hygiene?

Petra Rimkus: Auf jeden Fall. Ich weiß zum Beispiel, dass es vom Gesundheitsamt teilweise Vorschriften gibt, dass Arbeitsflächen in einer kommerziellen Küche – in einer Produktionsküche – nicht ständig mit ganz krassen Desinfektionsmitteln behandelt werden dürfen, weil die Bakterien sonst resistent werden gegen diese Mittel. Da wird schon darauf geachtet, dass immer ein wenig Mikroorganismen vorhanden sind.

Zur Person Petra Rimkus Petra Rimkus, Jahrgang 1975, wurde in der Lüneburger Heide geboren und lebt in Berlin. Seit 2002 kocht sie in Berlin. Rimkus hat einen eigenen Cateringservice deli.cat und kocht beim RBB gemeinsam mit Patricia Pantel in der Sendung zibb Kochclub.



Apropos Mikroorganismen. Mal ganz ehrlich: Wie oft wechseln Sie in Ihrer Küche zuhause den Spüllappen?

Privat wechsle ich den Lappen, wenn ich denke, dass er komisch aussieht. Das passiert etwa einmal in der Woche. Es kommt aber auch immer darauf an, wie häufig der in Gebrauch ist. Da sollte man aber vor allen Dingen den gesunden Menschenverstand benutzen. Man kann den Lappen auch mal heiß mit Spüli durchwaschen.

Was ist denn im Hinblick auf die Hygiene der größte Unterschied zwischen dem Kochen im Fernsehen und dem Kochen zuhause?

Mir ist es beim Fernsehkochen sehr wichtig, dass man beispielsweise immer Probierlöffel da hat und nicht immer mit dem gleichen Löffel in den Saucentopf geht. Das mache ich auch bei meinen Kochkursen so, um es den Leuten so beizubringen. Ganz ehrlich, zuhause mache ich das manchmal nicht, wenn ich für meine Familie koche. Aber gerade wenn man in größeren Mengen kocht, sollte man das vor allem aus hygienischen Gründen auf jeden Fall machen. Aber auch weil das Essen sonst ganz schnell kippen kann. Die Mikroorganismen im Speichel können nämlich den Fäulungsprozess beschleunigen. Aber natürlich muss man sich im Fernsehen wie zuhause zwischendurch immer wieder die Hände waschen, man sollte verschiedene Schneidebretter für verschiedene Zutaten benutzen – also ein Gemüse- und ein Fleisch-Brett. Auch eines für Fisch und am besten ein eigenes für Geflügel. Denn die Bakterien sind einfach sehr unterschiedlich.

Wird das Fernseh-Essen im Regelfall eigentlich auch wirklich gegessen? Beim zibb-Kochklub im rbb ja scheinbar schon…

Lacht. Also bei uns wurde restlos alles gegessen!

Auf der Grünen Woche imago Fehler im Minutentakt Am 24. Januar 2018 findet von 13:00 bis 14:30 Uhr die Veranstaltung "Fernsehkochshows - Fehler im Minutentakt: Küche, Keime, Köche" auf der Grünen Woche statt.

Gibt es eigentlich feste Hygieneregeln fürs TV-Kochen von zum Beispiel dem Gesundheitsamt?

Das weiß ich für das Fernsehen nicht genau. Aber ich weiß, dass das Gesundheitsamt extrem streng ist. Als Koch muss man einmal im Jahr an einer HACCP-Schulung teilnehmen [Anm. d. Red: HACCP steht für "Hazard Analysis Critical Control Points" und thematisiert die Gefahrenanalyse und Kontrolle kritischer Punkte auf allen Stufen der Zubereitung, Verarbeitung, Herstellung, Verpackung, Lagerung, Beförderung, Verteilung, Behandlung und des Verkaufs von Lebensmitteln]. Da wird man wirklich auf alles hingewiesen. Da geht es mega-pedantisch zu. Ich denke nicht, dass es da gerade für Fernsehkoch-Shows geringe Auflagen gibt.

Was tun Sie denn als Fernsehköchin, wenn Sie während der Sendung – sagen wir mal beim Zwiebelhacken – heftig niesen müssen? Ist die Sendezeit nicht zu "kostbar", um sie mit mehrfachem Händewaschen zu vergeuden?

Ich war zum Glück kein einziges Mal wirklich erkältet bisher. Aber wenn, dann ist Händewaschen auf jeden Fall wichtig. Sonst ist gerade in die Hand niesen die beste Methode, um Viren zu verteilen und unter das Volk zu bringen. Was auch gut ist, weil es schnell geht, ist, mit Handschuhen zu arbeiten. Die kann man dann einfach schnell wechseln. Das mache ich öfter. Denn auch die Hände mögen es nicht, wenn sie zu oft am Tag gewaschen werden. Beim Fernsehen ist das Geräusch des laufenden Wassers auch nicht beliebt, denn das ist zu laut. Lacht.

Denken Sie, dass in vielen Fernseh-Kochshows zu lax mit Hygiene umgegangen wird?

Ich schaue in letzter Zeit wenige Kochsendungen. Aber wir haben da als Köche durchaus eine Vorbildfunktion. Sicherlich könnte man schon einige Dinge etwas deutlicher machen oder darauf hinweisen. Wenn man einen Fehler macht, könnte man das ja auch thematisieren und sagen 'ups, so sollte ich das jetzt eigentlich nicht machen'. Aber ich finde, man muss es auch nicht übertreiben.

Hatten Sie denn schon mal eine Lebensmittelvergiftung?

Zum Glück noch nie. Obwohl ich schon lange koche und ich auch in Bangkok Streetfood esse. Ich kenne auch sehr wenige Leute, die schon einmal Probleme in der Hinsicht hatten. Da muss man wirklich auch Pech haben. Das Interview führte Sabine Prieß, rbb|24



