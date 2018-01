Bild: dpa/Patrick Pleul

Teure Molkereiprodukte - Preis von Butter ist um 42 Prozent angestiegen

24.01.18 | 06:28 Uhr

Essen wird in Berlin und Brandenburg immer teurer. Besonders die Butterpreise sind im vergangenen Jahr extrem gestiegen. Bei der Margarine dagegen fiel der Anstieg gemäßigter aus. Einige Lebensmittel wurden sogar günstiger.



Lebensmittel sind in der Region im vergangenen Jahr deutlich teurer geworden. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag anlässlich der Grünen Woche in Berlin mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel in Berlin um 2,3 Prozent und in Brandenburg um 3,1 Prozent. Sie seien damit deutlich stärker gestiegen als in den drei Jahren zuvor. Die Verbraucherpreise insgesamt seien in Berlin um 1,7 Prozent und in Brandenburg um 1,6 Prozent gestiegen.



Deutlichste Preissteigerung bei der Butter

Besonders stark war der Anstieg bei den Molkereiprodukten. Sie wurden, zusammengefasst mit den Eiern, in Berlin um 8,2 Prozent und in Brandenburg um 9,5 Prozent teurer. Frische Milch etwa wurde in Berlin um 15,9 und in Brandenburg um 20,1 Prozent teurer, Sahne um 23,9 (Berlin) beziehungsweise 26,6 Prozent (Brandenburg). Den größten Preisanstieg verzeichnen die Statistiker bei der Butter: Sie wurde in Berlin um 38,2 und in Brandenburg sogar um 42,2 Prozent teurer. Sie fällt in der Statistik allerdings nicht unter die Molkereiprodukte, sondern in die Kategorie "Fette und Öle". Das Amt für Statistik begründet das damit, dass auch der Einzelhandel dies so handhabe. In dieselbe Kategorie fällt auch die Margarine. Sie wurde auch teurer, allerdings bei Weitem nicht so stark wie die Butter: Der Preis stieg in Berlin um 2,2 Prozent, in Brandenburg um 3,3 Prozent.



Eier und Gemüse sind billiger geworden

Die Preise für Fisch und Fischwaren (+ 3,9 in Berlin und + 4,2 Prozent in Brandenburg), Fleisch und Fleischwaren (+ 1,9 / + 2,3) sowie für Obst (+ 1,7 / + 1,1) stiegen deutlich schwächer an. In Brandenburg wurden auch Brot und Getreideerzeugnisse (+ 0,9) sowie Zucker, Marmelade und andere Süßwaren (+ 0,1) etwas teurer, in Berlin dagegen gingen hier die Preise um 0,2 beziehungsweise 0,4 Prozent leicht zurück. Billiger wurden sowohl in Berlin als auch in Brandenburg Gemüse (- 0,6 / - 0,2) und Eier (- 3,1 / - 1,9).