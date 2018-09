In der Hausgerätebranche ist die Stimmung zwar gut, die Auftragsbücher sind bestens gefüllt, der Handel verzeichnet Nachfrage für Herbstbestellungen und Kochen ist weiter im Trend. Dennoch schleicht sich erste Heiserkeit in den Jubel ein. Die Branche kämpft in Deutschland unter anderem damit, dass nach der Pleite des Herstellers Alno die Lieferfristen für Küchen stark gestiegen sind, also vorerst weniger Einbaugeräte den Weg zu Verbrauchern finden.

Während es in der Mobilsparte weiter boomt, zeigen sich ähnlich wie bei Hausgeräten auch bei den Fernsehern erste Bremsspuren am Markt. Schon zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ist die Marktbelebung bei TV-Verkäufen ausgeblieben. Verbraucher konsumieren bewegte Bilder von Streamingdiensten oder aus Mediatheken zunehmend mobil. Zudem holen Smartphones und Tablets bei der Bildqualität gehörig auf, so dass der Wunsch nach einem neuen Smartphone selten zurückgestellt und dafür der TV-Neukauf aufgeschoben wird. Zumal es bei der aktuellen Bildschirmauflösung 4K und dem Nachfolger 8K noch immer an ausreichend hochaufgelösten Filmen fehlt, die erhoffte TV-Bildverbesserung also zu selten wahrnehmbar wird.

"2018 war nicht das erfolgreichste Jahr für unsere Industrie", sagt Mark Hüsges, Chef des deutschen TV-Traditionsherstellers Loewe, "das werden Ihnen andere auch bestätigen". Die Einführung eines neuen terrestrischen Digitalstandards hat die Verkäufe 2017 angetrieben - diese Umsatzlatte wird in diesem Jahr nicht wieder erreicht.