Am Anfang steht meist eine Geschichte. Wenn sie gut ist, entsteht daraus ein neues Projekt. So sind einige sogenannte Start-ups auch schon zu Marktführern geworden. Holger Weiss, einer von zwei Gründern der Berliner Firma GermanAutoLabs, hat so eine Geschichte zu erzählen.

"Wie das häufig so ist. Die besten Ideen kommen einem, wenn man selbst ein Problem hat. In meinem Fall war es das Handy, mit dem ich mich dauernd im Auto beim Fahren selber erwischt habe.“ Mit diesem Problem steht Holger Weiss nicht alleine da. Der ADAC geht davon aus, dass 60 bis 70 Prozent der Autofahrer inzwischen dauerhaft ihr Handy nutzen. Es würden mittlerweile mehr Menschen im Auto am Smartphone als am Alkohol sterben, so der Automobilclub.