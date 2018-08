Volker Busch, psychosozialer Stress- und Schmerzexperte an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Regensburg, mahnt. "Das Handy macht gar nichts mit uns, sondern unser Verhalten bedingt, was mit uns passiert". Mit dem Brotmesser könne man ja auch entweder auf die Schwiegermutter erdolchen oder sich ein Brot schmieren. Die Frage sei, wie das Brotmesser eingesetzt werde – genau so sei das auch mit dem Handy. "Das Handy bietet uns phantastische Möglichkeiten. […] Dennoch müssen wir dem Gehirn auch Ruhephasen gönnen". Denn so könne das Gehirn die gesammelten Reize und Informationen verknüpfen - oder auch löschen, so Busch.

Die Aufmerksamkeit, die wir dem Handy zuwenden, ist längt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden - mit milliardenschweren Wertschöpfungsketten. 57 Millionen von über 82 Menschen in Deutschland besitzen ein Handy. Je mehr sie ihr Smartphone nutzen, umso höher die Umsätze, so Bernhard Rohleder vom Branchenverband Bitkom vor.