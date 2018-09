Auf der Elektronik-Messe IFA in Berlin werden nicht nur die neuesten Fernseher und die smarteste Ausstattung fürs Heim ausgestellt, sondern auch jede Menge technische Spielereien. Und die richten sich auch schon an die Kleinsten. Von Alexander Winkler

Smart muss auf der diesjährigen IFA in Berlin fast alles sein – sogar die Windel. Ein kleiner Sensor, der wie mit einem Klett-Verschluss von außen angeheftet wird, schickt eine Benachrichtigung aufs Smartphone, wenn die Windel zu feucht wird. Bis zu fünf Windeln gleichzeitig können laut Hersteller Opro9 in der dazugehörenden App überwacht werden. Damit sollen nicht nur technikaffine Eltern, sondern auch Krankenhäuser oder Pflegeheime als mögliche Kunden angesprochen werden.

Ein kleiner Würfel mit Netzwerkanschluss verspricht, jeden Computer, jedes Tablet, jedes Smartphone im WLAN von Werbung zu befreien: der Werbeblocker für das smarte Zuhause. Den Würfel schließt man an Strom und Router an – "und dann muss man gar nichts mehr machen", verspricht eBlocker-Manager Oliver Köchy: "Innerhalb von fünf Minuten hat der alle Geräte im Heimnetzwerk erkannt und man ist komplett geschützt." Der eBlocker funktioniert allerdings mit einem jährlich zahlbaren Abo-Modell. Sparfüchse können ähnliche Erfolge mit kostenlosen Browser-Erweiterungen selbst hinbekommen

Für eine gemütliche Atmosphäre soll ein leuchtender Weinkühler sorgen. Zwei LED-Ringe im Fuß des Kühlers und am Flaschenhals können in drei Helligkeitsstufen leuchten – "um ein schönes Ambiente zu haben, wenn Sie draußen auf der Terrasse Ihren Wein oder Sekt genießen", sagte WMF-Produktmanagerin Melanie Hanselka. Um die Wein- oder Sektflasche kühl zu halten, muss das integrierte Eis-Pack allerdings auch weiterhin einige Stunden vorab in den Gefrierschrank.