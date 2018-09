Auf bis zu sieben Ebenen übereinander sprießt gut beleuchtet hinter Glastüren sattes Grün in einer Batterie von Pflanztöpfchen: Bei der Elektronikmesse IFA hat der zum Arcelik-Konzern gehörende türkische Hausgerätehersteller Beko sein Gewächshaus für Selbstversorger als Blickfang in eine Küchenzeile eingefügt. Hande Kandemir von Beko sondiert Märkte der Zukunft und schaut über die jungen Triebe von Hanf, Kresse, Getreide, Amaranth, Rettich, Kohl und Grünkohl. "Man kann sie auf Snacks streuen oder Saft draus machen. Die jungen Kräuter-Keimlinge haben mehr Nährwert, als ausgewachsene Pflanzen. Wenn sie größer werden, verlieren sie Vitamine und Mineralien. Die Keime im Babystadium sind gesünder."

Schnell wachsende Sprösslinge brauchen fünf Tage, andere reifen bis zu zwei Wochen bis zur Ernte. Diese die Technik ist bislang noch nicht ganz serienreif. Weltweit wird bei zahlreichen Unternehmen daran geforscht, auch beim Startup Neofarms in Hannover. Unternehmer Maximilian Richter blickt weit in eine Zukunft, in der Überbevölkerung und Klimawandel zu Lebensmittelengpässen führen könnten.



Mit Vertical Farming will sein Unternehmen das passende Produkt anbieten: Für Technikfreaks gibt es eine Kamera, die das Wachstum der Kräuter im Zeitraffer aufs Smartphone sendet.

Das vollautomatische Kräutertreibhaus hat zunächst gutsituierte Slow-Food-Kunden im Visier, die bereit sind, zwischen sechs- und siebentausend Euro dafür auszugeben.



Bei 150 Euro beginnen elektrische Blumentöpfe für drei Pflanzen, die beim finnischen Hersteller Plantui als smarte Indoorgardens firmieren. Wasser, Dünger und Samenkapseln rein - der Rest geht digital gesteuert automatisch, verspricht Plantui-Gründer René Östermann. "Wir haben 42 verschiedene Kräuter und Salate. Basilikum, Dill und auch Kräuter aus Asien." Das Geschäft läuft am besten in der dunklen Jahreszeit, sagt Östermann. "Die meisten Geräte verkaufen wir im Herbst und im Winter."