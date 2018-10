Audio: rbb|24 | Interview mit Carsten Stammberger (gekürzt) | Bild: rbb|24 / Mitya Churikov

Interview | Kreditvermittler Carsten Stammberger - "Wenn sie die Chance haben, sollten sie kaufen"

23.10.18 | 08:08 Uhr

Mietzahlungen hält Carsten Stammberger für verlorenes Geld. Denn etwa die Hälfte einer monatlichen Kaufrate sei beim Immobilienkauf ja immerhin echte Kapitalbildung, so der Berater bei einem Kreditvermittler. Wer mietet und nicht spart, könne nur verlieren.



rbb|24: Herr Stammberger, soll unser Paar, Steffi (44) und Tom (51) aus Pankow mit einem Nettogehalt von 4.280 Euro, kaufen oder weiter mieten – was sagen Sie? Carsten Stammberger: Man muss die grundsätzliche Situation sehen. Da sind die Mieten, die exorbitant steigen. Und gleichzeitig steigen auch noch immer die Kaufpreise. Das einzige, was dagegen arbeitet, sind aktuell die günstigen Zinsen. Die ermöglichen noch vielen den Sprung ins Eigenheim. Denn wenn man sich die Tilgungsstruktur eines Darlehens mit einer Rate von 1.200 Euro anschaut, ist es meist so, dass man mit zwei oder zweieinhalb Prozent anfangen kann zu tilgen. Wenn man das auseinander nimmt, hat man aus 1.200 Euro zwei Mal 600 Euro gemacht. Die einen 600 Euro sind eigentlich Mietzins – wenn man das als Nettokaltmiete betrachtet. Man muss aber trotzdem noch in der Lage sein, die anderen 600 Euro – die ich ja quasi tilge – was ja echte Kapitalbildung, Sparen, oder in dem Fall Rückzahlung ist – aufzubringen.

Zur Person Kreditvermittler Dr. Klein - Carsten Stammberger Carsten Stammberger ist Berater für Baufinanzierung und Ratenkredit des Kreditvermittlers Dr. Klein in Berlin-Pankow.

Wenn ich also die einen 600 Euro Nettokalt – oder Mietzins - nehme, plus bis 400 Euro Bewirtschaftungskosten, habe ich eigentlich wieder eine normale Miete. Und leiste es mir zu sparen. Denn die echten 1.200 Euro Nettokaltmiete des Paares, sind ja wirklich verlorenes Geld. So haben sie wenigstens die Hälfte auf der Haben-Seite. Wenn sie die Chance haben sollten zu kaufen, sollten sie kaufen.

Halten Sie das bei einem Paar, das jetzt um die 50 Jahre alt ist, für noch möglich? Ja. Das wären ja noch 15 Jahre. Wenn sie bis zu 350.000 Euro investieren, können sie die in dem Zeitraum weit abarbeiten. Zumindest so weit, dass sie trotz einer Rate mit schlechterem Zins – der ja kommen kann – auch im Rentenalter nicht überfordert sind. Das heißt, Mieter, die nicht sparen, sind auf jeden Fall die Verlierer der Frage "Mieten oder Kaufen"? Ja. Aber beim Kauf scheint es ja vor allen Dingen darauf anzukommen, ein Projekt zu finden, das den Kaufpreis wert ist und das sich das Paar auch leisten kann? Der Wert einer Immobilie ist ja – anders als bei einem Auto – nicht so, dass er sich mit der Zeit halbiert. Diesen kann man sukzessive vom Schuldenteil abbauen. Könnte das für ein nicht so begütertes Paar auch heißen, dass es Berlin verlassen sollte? In Berlin kann man unter 500.000 Euro nichts mehr auf die Beine stellen. Wer kaufen will, muss auch bereit sein, Berlin zu verlassen. Aber am Rand der Stadt, kann man bis 350.000 Euro Kaufpreis dabei sein. Was ist, wenn dem Paar das Leben dazwischen kommt? Es trennt sich, wird arbeitslos oder ähnliches? Für Unglücksfälle – Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod – gibt es in erster Linie Versicherungen. Die muss man natürlich nutzen. Zusätzlich hat man auch den Wert der Immobilie als Gegenwert. Insofern kann man in einer Notsituation auch auf den Markt gehen und die Immobilie wieder loswerden. Wie es dann weitergeht, Fragezeichen. Aber das hat man in jeder unglücklichen Situation.

Um diese Familie geht es Mitya Churikov - Berliner Familie unter Zugzwang Steffi (44) und Tom (51) leben in einer Mietwohnung, deren Miete ständig steigt, in Alt-Pankow. Sie sind Eltern zweier Grundschul-Kinder (Josephine (9) und Max (7)) und verfügen über ein Netteoeinkommen von 4.280 Euro. Die Summe die sie bei einem eventuellen Immobilienkauf als Eigenkaptial beisteuern könnten, liegt bei 15.000 Euro. Die beiden überlegen, nun doch noch eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Am liebsten in Pankow...



Wie ist es bei unserem Paar?



Entscheidend ist – auch bei der geringen Eigenkapital-Situation des Paares – wie hoch die Kaufnebenkosten sind. Diese – also Grunderwerbssteuer, Notarkosten und ggf. Maklergebühren oder Provision – sollte man aus dem Eigenkapital beisteuern können. Das sind 15 Prozent, die mit Makler zusammenkommen können. Bezogen auf einen Kaufpreis von knapp 400.000 Euro sind somit 60.000 Euro für die Katz. Das ist die Situation, wo sich die Hälfte meiner Kunden schon verabschiedet. Doch es gibt Möglichkeiten, das Eigenkapital zu beschaffen. Sie meinen außerhalb eines Banküberfalls?



Man kann das Geld über einen Privatkredit beschaffen. Den kann man an jeder Straßenecke bekommen – also in jeder Bank. Die Zinssätze liegen allerdings zwischen vier und sechs Prozent. Die meisten Angebote laufen so, dass man sie in acht Jahren zurückgezahlt hat. Da können dann hohe monatliche Aufwendungen entstehen. Aber das könnte für das Paar die Lücke schließen. Von welcher monatlichen Belastung würde man denn bei acht Jahren ungefähr sprechen?



Bei einer Summe von 50.000 würde man dann mindestens bei 700 Euro monatlichem Aufwand liegen.

Versuchen wir das mal für das Paar: Es gibt im Netz ein Bauträger-Neubau-Projekt in Pankow. Da ist eine 4-Zimmer-Wohnung für 393.000 zu haben. Ohne Makler.



Die erste vorsichtige Marktwertanalyse zeigt erstmal, dass der Kaufpreis gerechtfertigt ist. Mein Rechner kommt hier auf 399.000 Euro. Dann haben wir bei dem Kaufpreis Nebenkosten von knapp 31.000 – für Grunderwerbssteuer und Notar. Die sind also über ein Immobiliendarlehen nicht mitfinanzierbar. Ein Makler, der hier nicht zu zahlen ist, würde zusätzlich mit 29.000 Euro zu Buche schlagen. Jetzt suche ich ein Finanzierungsangebot für die 393.000 Euro. Also für hundert Prozent Kaufpreis. Ich wähle 15 Jahre Zinsbindung. Das ist der gesunde Mittelweg. Der Zins wird natürlich etwas teurer als bei zehn Jahren, ist aber noch akzeptabel. So kauft das Paar ein Stück Planungssicherheit. Also fünf Jahre mehr. Außerdem bieten fast alle Banken 15 Jahre auch an. Ein Baustein in der Rechnung wäre jetzt also das Immobiliendarlehen für die Immobilie an sich. Und das fehlende Eigenkapital – das wären 16.000 Euro – über einen Privatkredit. (Der Computer arbeitet…) Nun liegen Angebote vor. Bei einer klassischen Bank, bekäme das Paar für 15 Jahre jetzt einen Zinssatz von 2,3 Prozent. Für das Hauptdarlehen hätten sie einen monatlichen Aufwand von 1.400 Euro. Für die Kapitalbeschaffung noch einmal 130 Euro. Wenn man dazu noch das Hausgeld rechnet, ist man bei einer monatlichen Belastung von etwa 1.800 Euro. Ich würde sagen 1.500 Euro Darlehenskosten (inkl. Privatkredit) und 300 Bewirtschaftungskosten sind in der Bonitätssituation des Paares grenzwertig, aber machbar. Denn wenn man sich den Mietmarkt anschaut und davon ausgeht, dass das Paar für die Altersvorsorge noch nichts gemacht hat, würden sie gar nicht so viel oben drauf legen. Und sie hätten die Chance, ins Eigenheim zu kommen. Aber das Beste wäre einfach, sie hätten das Eigenkapital.

Interview rbb|24/Mitya Interview | Jens Rodenbusch, Vertriebsleiter Bauprojekt - "Man müsste ihnen sagen, dass es knirscht" Jens Rodenbusch berät Kaufinteressenten eines Neubauprojekts in Pankow. Paare wie Steffi und Tom kommen regelmäßig bei ihm vorbei. Er sagt ihnen bei knapper Finanzlage, dass sie infrage kommen - dass es bei der Finanzierung aber knapp werden könnte.



Aber das haben sie nicht. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: die meisten Leute bringen die Phantasie auf, um diese fehlenden 16.000 Euro noch zu liefern. Die meisten Eltern haben noch irgendwo einen Sparstrumpf. Für ein Eigenheim kommen sie oft damit raus.

Das zweite Kaufprojekt, für das sich die Familie erwärmen könnte, ist ein Einfamilienhaus in Brandenburg für 210.000 Euro. Das müsste also genau das sein, worauf es finanziell für die Familie hinausläuft? Ja. Schauen wir es uns einmal an. Es ist ein Reihenmittelhaus im Teltow-Fläming-Kreis. Das Angebot wirkt preiswert. Das Haus sollten sich die Kunden auf jeden Fall ansehen und einen Gutachter mitnehmen. So, wie das aussieht, wäre es ideal. Das könnte ein Glückstreffer sein. Vielleicht ist aber auch die Infrastruktur drum herum eine Katastrophe. Ich gebe das mal in den Rechner ein. Murmelt.



Der Computer arbeitet wieder ... Der Preis scheint ok. Der Rechner kommt sogar nur auf 150.000 Euro. Je weiter man aus Berlin herauskommt, umso weniger Wert wird der Boden. Für das Darlehen sind diese Daten ein Traum. Obwohl die Grunderwerbssteuer in Brandenburg noch einen halben Prozentpunkt höher ist als in Berlin. Allerdings kommt hier eine Maklerprovision hinzu, fast 18.000 Euro. Wegen des insgesamt niedrigeren Darlehens müsste aber trotzdem eine geringere monatliche Belastung für das Paar erreicht werden, oder? Auf jeden Fall. Wieder würde es dieselbe Bank wie bei dem anderen Angebot machen. Allerdings machen sie es jetzt nicht mit zwei Prozent Tilgung, sondern mit drei. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters des Paares würde ich das auch empfehlen. Man hätte jetzt hier einen Aufwand von monatlich knapp 1.100 Euro plus Hausgeld. Das beschaffte Eigenkapital ist schon enthalten. Wenn das abbezahlt ist, läge die Rate bei angenehmen 900 Euro. Hausgeld käme hinzu.



Ein solches Objekt wäre also eigentlich machbar für unser Paar? Genau. Hier gibt es auch kein Problem mit dem Renteneintritt. Ohne Sondertilgung in den ersten 15 Jahren – Laufzeit des gesamten Darlehens sind 25 Jahre – liegt die Restschuld hier bei etwa 100.000 Euro. Das Haus ist also noch nicht abbezahlt. Die Summe muss weiterfinanziert werden. Dann gibt es mit der Bank des ersten Darlehens oder einer anderen neue Zinsverhandlungen für die Umschuldung. Wenn man unterstellt, dass es in 15 Jahren einen fünfprozentigen Zins gibt für diese Restschuld und das Paar mit drei Prozent weiter tilgen will, um in der Betrachtung von insgesamt 25 Jahren zu bleiben, wären noch monatliche Aufwände von 650 Euro zu zahlen. Das ist fiktiv. Aber ich glaube nicht, dass in 15 Jahren eine Wohnung zu finden ist, die so wenig kostet. Wie weit könnte das Paar in seiner finanziellen Situation Ihrer Meinung nach denn überhaupt gehen was die Gesamt-Darlehenssumme angeht? Aus meiner Sicht könnten sich die Kunden etwas mehr leisten als das letzte Projekt. Bei einem Kaufpreis von 300.000 Euro wäre die Restschuld zum Renteneintritt bei 138.000 Euro. Da ist der Privatkredit für das Eigenkapital längst Geschichte. Ohne diese Belastung läge die monatliche Rate bei 1.330 Euro. Vorher bei 1.600 Euro. Plus Hausgeld.

Das ist aber schon viel Geld… Ja. Aber dafür wird sie keine Mieterhöhung mehr einholen. Die Inflation arbeitet auch für sie. Und wie schnell sie das fehlende Eigenkapital abarbeiten, liegt auch in ihrer Hand. Die Bonitätsvoraussetzungen sind da. Ich bin der Meinung, dass man ein Haus nicht abbezahlt haben muss am Ende. Viele haben im Kopf, dass sie ihren Kindern keine Schulden hinterlassen wollen. Das ist aber Quatsch, wenn ich von 300.000 Euro schon 200.000 Euro abgezahlt habe. Ich würde also sagen, ein Kaufpreis von 300.000 Euro wäre für diese Familie das oberste Maß. Denn mit den Kaufpreisnebenkosten ist man dann inklusive Makler ja schon bei fast 350.000 Euro. Ohne Makler gehen dann auch 320.000 Euro.

Und wenn sie jetzt – auch um in Berlin bleiben zu können - weiter mieten? Da sich die Einkommen der Berliner nicht proportional anpassen, werden die Mieten irgendwann gedeckelt. Denn die Kaufkraft kommt nicht hinterher. Bei den Kaufpreisen hingegen gibt es meiner Meinung nach keine Dämpfung, weil einfach unglaublich viel Geld im Markt ist. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Sabine Prieß