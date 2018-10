Auch wer in Berlin eine günstige Mietwohnung hat, ist nicht aus dem Schneider: Es drohen Mieterhöhungen und Eigenbedarfskündigungen. Viele Berliner fragen sich daher, ob ein Wohnungskauf sich nicht doch lohnt. Eine Familie aus Pankow will es genau wissen. Von Sabine Prieß

"Um 120 Euro mehr geht es diesmal", stöhnt Steffi. Das Thema bringt die beiden auf, kostet sie alle Nerven. Dabei ist der ganz normale Familienalltag schon anstrengend genug. Sie seien mit um die 50 Jahren ja schließlich nicht mehr die Jüngsten, sagen sie selbst. So wie Tom und Steffi geht es derzeit Vielen in Berlin.

Steffi (44) und Tom (51) leben in einer Mietwohnung, deren Miete ständig steigt, in Alt-Pankow. Sie sind Eltern zweier Kinder (Josephine (9) und Max (7)) und verfügen über ein Netto-Einkommen von 4.280 Euro. Die Summe, die sie bei einem eventuellen Immobilienkauf als Eigenkaptial beisteuern könnten, liegt bei 15.000 Euro. Die beiden überlegen, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Am liebsten in Pankow. Wir begeben uns mit ihnen auf die Suche.

Die Wohnung, um die es geht, ist eine schöne Drei-Zimmer-Altbau-Wohnung im Vorderhaus an einer etwas größeren Straße in Alt-Pankow. Der Kiez gilt als aufstrebend. Markenkinderwagen werden geschoben und Kita-Gruppen über die Zebrastreifen geleitet. Nur die ständigen Flugzeuge im Anflug auf Tegel brechen die Idylle.

Inzwischen sind sie hier verwurzelt. Dass sie trotzdem darüber nachdenken, wegzuziehen, haben sie den Kindern noch gar nicht gesagt. "Aber wir wollen ja auch gar nicht wirklich weg." Doch die sich regelmäßig weiter in die Höhe schraubende Miete macht ihnen Angst. "Wir haben angefangen mit einer Miete von 1.050. Jetzt zahlen wir fast 1.200 Euro – und die nächste Erhöhung wird kommen", prognostiziert Steffi. Das sei viel Geld für sie als Familie und leider schafften sie es aber auch nicht wirklich zu sparen. "Am Ende des Monats ist regelmäßig alles weg".

Dann kommen Zahlen auf den Tisch. Die Familie hat gerade ein gebrauchtes Auto gekauft - "von dem, was unser Eigenkapital wäre". Auf der hohen Kante liegen jetzt "nur noch", wie Tom sagt, 15.000 Euro. Aber kann man damit einen Wohnungskauf wagen, fragen sich die beiden. Das fehlende Eigenkapital, so Kreditvermittler Carsten Stammberger aus Pankow, könnten sie sich über einen - selbstverständlich teuren - Privatkredit beschaffen.



Ihre Stärken bei einer etwaigen Kreditbewilligung, da ist sich Steffi sicher, lägen in ihren Anstellungen. Beide sind unbefristet festangestellt, Steffi arbeitet in Teilzeit. Ihre monatlichen Einkünfte sind nicht riesig, aber solide. Das gemeinsame Haushaltseinkommen liegt bei 4.280 Euro netto. Die 1.200 Euro Mietzahlung bringen sie noch nicht an ihre Grenze. "Da ist noch Luft nach oben" bei zu zahlenden Monatsraten für einen Kredit. Außerdem haben sie sonst keinerlei Schulden oder Belastungen - aber auch keine Geldgeber. Steffis Eltern sind schon gestorben, Toms Vater lebt im Altersheim.

So oder so - sie sind spät dran. Vermutlich zu spät für Pankow oder den Rest der Innenstadt. Dahinter steht ein unausgesprochenes Fragezeichen. Vielleicht ginge ja doch was innerhalb des S-Bahnrings? Steffi und Tom wären aber unter Umständen auch bereit, aufs Land zu ziehen, in den Speckgürtel vielleicht.

Der Berliner Immobilienunternehmer Christian Gérome meint: "Spandau ist im Kommen. Der Bezirk ist meiner Ansicht nach unterentwickelt und unterbewertet." Mit Fantasie und Eigenleistung, so Gérome, könnten Familien sich auch Objekte, die nicht so schön aussähen, herrichten.



Steffi und Tom haben sich aber noch keine Immobilien angeschaut. "Wir sind wie paralysiert", sagt Steffi. Jahrelang sei es ja gut gelaufen für sie als Mieter. Aber auch die Miete könne sie, so ihr Eindruck, ja nun langfristig dazu bringen, an den Stadtrand ziehen zu müssen. "Dann wollen wir lieber jetzt gehen und mitbestimmen." Für einen Trugschluss hält das allerdings Finanztipp-Immobilienexperte Dirk Eilinghoff: Denn wenn es zum Kaufen zu knapp ist und die Miete stetig steigt, hat das Paar die Entscheidung darüber, wo es wohnen will, eigentlich schon selbst nicht mehr in der Hand.