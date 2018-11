Bild: rbb|24 / Mitya Churikov

Pankower Familie bleibt Mieter - "Kaufen ist tatsächlich keine Option mehr"

02.11.18 | 14:43 Uhr

Da ihre Miete ständig erhöht wird, wollen Steffi und Tom wissen, ob sie sich nicht eine Immobilie kaufen sollten. Bloß nicht, sagte der Verbraucherschützer mit Blick auf ihre Finanzen. Während die Verkäuferseite eher zuriet. Nun haben sie sich entschieden. Von Sabine Prieß

"Wirklich überrascht sind wir nicht", sagt Tom (51). Er scrollt auf seinem Laptop über die drei Interviews mit der Verkäuferseite, die ihnen mehr oder weniger deutlich empfehlen, über einen Immobilienkauf nachzudenken - und das vierte mit dem Verbraucherschützer, der dringend abrät. Das Bild von der zu kurzen Bettdecke, das Finanzexperte Dirk Eilinghoff von Finanztip für sie als Familie mit dem diffusen Wunsch, sich vielleicht doch jetzt auf dem letzten Meter noch den Traum vom Eigenheim zu erfüllen gezeichnet habe, treffe es ja ziemlich gut, meint Steffi (44).

Die beiden sitzen an ihrem Wohnzimmertisch, etwa zwei Wochen nachdem die Interviews erschienen sind, und wirken angespannt und erleichtert zugleich. Jetzt sei ihnen endgültig klar geworden, dass sie keine Immobilie kaufen wollen. Das Paar mit zwei Kindern im Grundschulalter ist in den vergangenen zwei Jahren unter Zugzwang geraten. Seit ihre Mietwohnung in Berlin-Pankow einen neuen Eigentümer hat, erhöht der, was der Mietspiegel zulässt – ohne sich um den Zustand der Wohnung zu scheren. Die letzte Mieterhöhung von 120 Euro ist ihnen erst in diesem Sommer zugestellt worden. Weil sie sich herumgeschubst fühlen und Sorge haben, dass ihnen die Mietkosten (derzeit 1.200 Euro warm) auch irgendwann über den Kopf wachsen, hatten sie wissen wollen, ob sie sich trotz kaum vorhandenem Eigenkapital und einem nur mäßig hohen gemeinsamen Netto-Einkommen von 4.280 Euro im Monat eine eigene Immobilie in Pankow oder woanders leisten könnten.

Das Paar hat eine unterschiedliche Ausgangslage

Sie sollten auf jeden Fall kaufen, fand der Berliner Immobilienunternehmer Christian Gérome, als er auf die Daten von Steffi und Tom schaut. Er empfahl ihnen, den Mut nicht zu verlieren, zusammenzustehen und trotz der hohen Preise zu kaufen. Zur Not eben ein Objekt außerhalb der Stadt, das "nicht so schön aussieht". Das sollten sie sich dann mit Fantasie und Eigenleistung herrichten. Er sagte, die Grundeinstellung, dass die Stadt für einen sorge, auf die könne man sich nicht mehr verlassen. Glaubt man Steffi, hat ihr Ehemann die aber. "Das ist ja schon eine Einstellung, die ich bei dir als Westberliner sehe", sagt sie zu Tom, "du wolltest doch sowieso nicht wirklich was kaufen". Tom nickt. "Wir hatten tatsächlich einen unterschiedlichen Ausgangshorizont", sagt er nun. Steffi kommt nämlich vom Land, ihre Eltern haben trotz kleiner Einkommen ein Haus gebaut und da immer selbst mit Hand angelegt. "Die Aussage von Herrn Gérome hat mich schon angesprochen: Es könnte doch schön sein, sich etwas zusammen zu erschaffen", sagt Steffi.

"Betongold könnte für uns zum Gefängnis werden"

Auch dass der Kreditvermittler Carsten Stammberger ihnen riet zu kaufen, weil Miete ja schließlich verlorenes Geld sei, fiel bei Steffi durchaus auf fruchtbaren Boden. "Es macht mich nervös, dass unsere Mietzahlungen einfach ins Nirvana gehen", sagt sie. Aber kaufen sei tatsächlich, das habe sie nun endgültig verinnerlicht, für sie keine Option mehr. "Nicht mehr jetzt." Als guten Hinweis empfanden sie es, dass Jens Rodenbusch von Project Immobilien fand, dass es knirscht bei ihnen, und sie sich bei einem Wohnungskauf in Berlin wohl nicht einmal mehr einen Urlaub hätten leisten können. Ein günstiges Haus fernab der Stadt, das sie sich vielleicht wirklich leisten könnten, wollen beide nicht. Doch was sie hauptsächlich von dem Gedanken, jetzt doch noch zu kaufen, abgebracht hat, sind die Aussagen von Finanztip-Experte Dirk Eilinghoff. Er hatte nämlich einerseits darauf hingewiesen, dass sie bis zur Rente keinesfalls mehr fertig werden würden, die Immobilie abzubezahlen - und andererseits auch darauf, dass ihr Zeitfenster für eine größere Immobilie, die sie ja derzeit bräuchten, nur relativ kurz ist. In etwa zehn Jahren würden ihre Kinder vermutlich ausziehen und das Paar stände vor ganz neuen Entscheidungen. "Wenn man dann in der Pampa auf dem Dorf sitzt und sich nicht mehr bewegen kann, wird das Betongold ja zum Gefängnis", sagt Tom.

Beide finden, sie seien als Paar in Entscheidungsfindungen "extrem schwergängig". Sie hätten das Thema Immobilienkauf zwar in den letzten zehn Jahren immer mal wieder besprochen, sich aber nie konkret damit auseinandergesetzt. "Wir ärgern uns schon, dass wir das nicht angegangen sind. Aber wir waren einfach nie am richtigen Punkt", sagt Tom. Außerdem, das betonen beide, hätten sie sich eben auch erst sehr spät kennengelernt. Zudem sei insbesondere Steffis finanzielle Situation lange prekär gewesen. "Nach dem sehr langen Studium hatte ich erstmal keinen Job und dann einen extrem schlecht bezahlten", sagt sie. Fakt sei zudem auch: Sie haben nicht gespart.

Dann ist da noch die Angst vor der Altersarmut

Was kommt also jetzt? "Wir bleiben, wurschteln so weiter und hoffen, dass es nicht zu einer Eigenbedarfskündigung kommt und wir raus müssen", sind sich die Eheleute einig. Denn dann könnten sie definitiv nicht in ihrem Kiez bleiben. Es sei deprimierend, dass sie die Flexibilität, die man früher als Mieter hatte, nicht mehr haben.

Jetzt überlegen sie, ob sie versuchen, sich für die Zeit nach den Kindern bei einer Berliner Wohnungsgenossenschaft einzukaufen. Steffi könnte sich auch vorstellen, eine Datsche zu finden und so die persönliche Lebensqualität der Familie zu steigern. "Aber wir gießen doch nicht mal unsere Balkonpflanzen", wirft Tom da ein. Auf eine Datsche scheint er also auch nicht gerade scharf zu sein. Steffi rollt die Augen. Dann lacht sie und erzählt, eine ältere Kollegin habe ihr kürzlich geraten, lieber jetzt gut zu leben und alles Geld auszugeben. Denn bei ihren Bezügen sei sie im Alter sowieso auf Ergänzungsleistungen vom Staat angewiesen. Und alles, was sie auf der hohen Kante habe, würde dann verrechnet. "Wir nehmen uns also am besten vor, mehr Geld auszugeben und das gezielt zu genießen", witzelt sie. Dann wird sie wieder ernst. Im Gegensatz zu Tom hätte sie durchaus Angst vor Altersarmut, erzählt sie. Weil sie so wenige Stunden arbeite und bisher kaum etwas in die Rentenkasse gezahlt habe. "Da bleibt nicht viel". Solange sie aber zusammen bleiben, da sind sich beide einig, wird es irgendwie gehen. Auch wenn sie den Zeitpunkt für eine eigene Immobilie verpasst haben.