60 Milliarden Euro pumpt die EU jedes Jahr in die Landwirtschaft. Kritiker sagen, dass dabei zuviel Geld an industrielle Großbetriebe gehe. Am Samstagmittag formierte sich in Berlin ein Protestzug, der für eine nachhaltige Landwirtschaft eintritt.

Anlässlich der Grünen Woche wollen am Samstag Tausende Verbraucher und kleinere Landwirte für eine klimafreundliche Landwirtschaft demonstrieren. In der Mitte Berlins fordern sie mit ihrem Protestmarsch eine Wende in der Agrarpolitik und richten scih gegen die industrielle Produktion von Lebensmitteln. Organisiert wird der Protestmarsch vom Bündnis "Wir haben es satt!", das bereits zum neunten Mal am Rande der Grünen Woche demonstriert.



Zum Auftakt des heutigen Protesttages übergab eine Gruppe von Demonstranten den Teilnehmern der parall zur Messe stattfindenden Agrarministerkonferenz am Auswärtigen Amt eine Protestnote. Sie fordern darin eine "enkeltaugliche Agrarpolitik", nachhaltige Landwirtschaft und eine Stopp der industiellen Lebensmittelproduktion.