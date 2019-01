Bild: rbb/Grit Lieder

Anlässlich der Grünen Woche protestieren am Samstag Tausende Verbraucher und kleinere Landwirte für eine klimafreundliche Landwirtschaft. In der Mitte Berlins fordern nach ersten Schätzungen mehr erst 12.000 Demo-Teilnehmer mit ihrem Protestmarsch eine Wende in der Agrarpolitik.